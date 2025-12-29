Alcaldesas de Valparaíso y Viña del Mar supervisan preparativos del show de Año Nuevo ante la llegada de un millón de personas

Alrededor de 1 millón de personas se espera que lleguen a los bordes costeros de Valparaíso y Viña del Mar este miércoles 31 de diciembre, con el objetivo de conseguir la mejor ubicación para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales denominado Año Nuevo en el Mar, con el cual ambas ciudades darán la bienvenida al 2026.

Ad portas del show pirotécnico que nuevamente será coordinado entre ambas comunas, las alcaldesas Camila Nieto y Macarena Ripamonti lideraron una inspección a las plataformas de lanzamiento marítimos desde donde se dispararán los fuegos artificiales del show pirotécnico cuando el reloj marque las 0:02 horas del 1 de enero.

Ambas autoridades, junto al gobernador marítimo (s) y capitán de Puerto de Valparaíso, capitán de fragata (LT) Jacob Silva, y el delegado presidencial regional (s), Cristian Aravena, recorrieron los los diferentes puntos de lanzamiento que se encuentran en preparación para ser fondeados en las bahías de Valparaíso y de Viña del Mar, de acuerdo al cronograma de El Vaquero, empresa a cargo del evento en ambas ciudades.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, sostuvo que "se esperan días sin marejadas, de todas maneras se están reforzando las medidas de seguridad, así que esperamos que el tiempo nos acompañe y tener un hermoso show de Año Nuevo. Son 18 minutos que están coordinados con la ciudad de Viña del Mar".

"Hemos visto un aumento de personas, lo que nos pone bastante contentos porque como Municipio realizamos esta inversión para la reactivación económica de los hoteles, hostales, de los restaurantes y de los distintos emprendimiento que tenemos en Valparaíso", complementó la autoridad de la capital regional.

Por su parte, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, manifestó posteriormente que "esta fiscalización rutinaria nos permite ver cómo van los avances en las balsas que van a estar instaladas para el evento de Año Nuevo, que tiene una gran logística detrás, y que tiene un gran impacto en la región y las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Concón. En esta misma fecha el año pasado existía una ocupación del orden del 88% y ahora ya hemos superado más del 90%".

Asimismo, la autoridad de la Ciudad Jardín recalcó que en cuanto a la limpieza de la ciudad, "tendremos hidrolavado y trabajaremos con la Unidad de Recuperación de Espacios Públicos (UREP) para despejar el bien nacional de uso público y aquellos lugares donde no se permite pernoctar, como las playas. Además, tendremos el refuerzo de todas las unidades de limpieza para que la ciudad esté impecable, lista y preparada para quienes decidan disfrutarla al día siguiente”.

En tanto, el Gobernador Marítimo (s) señaló que “el día 31 de diciembre tenemos un amplio operativo dispuesto en el mar y en tierra: en el mar con una serie de embarcaciones que va estar verificando el estado de las plataformas de lanzamiento, de manera que las embarcaciones turísticas se mantengan a un radio de 500 metros de seguridad". En cuanto a las fiscalizaciones terrestres, sostuvo que "tendremos 17 patrullas a la altura de cada uno de los puntos de lanzamiento”.

El delegado Aravena planteó que "de acuerdo a lo que se planteó en el Cogrid regional, se espera sobre el millón de personas en estas fiestas. En relación con eso, la coordinación que se está realizando con los distintos servicios, de acuerdo a la función de cada uno y los municipios, se están dando todas las condiciones para que sea una linda fiesta y se pueda recibir de la mejor forma a todos quienes van a visitar la zona".

PUNTOS DE LANZAMIENTO

En total, son 16 los puntos de lanzamiento que se distribuyen entre Viña del Mar y Valparaíso. De estos, 13 se ubican en el mar y tres en tierra, permitiendo dar continuidad a un show que iluminará todo el borde costero de ambas ciudades.

En Viña del Mar son siete locaciones, cuyo proceso de fondeo de las balsas se realizará entre el martes 30 y el miércoles 31, siendo la última plataforma la que se ubica en Reñaca, cerca de las 22.30 horas.

Los puntos de lanzamiento en Viña del Mar son Caleta Abarca, Recreo, Avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca (marítimos) y el nuevo punto de Punta Ossa, en el sector de Playa del Deporte, en Las Salinas (terrestre).

En cuanto a los puntos de lanzamiento del show piromusical porteño, estos serán nueve y se ubicarán en «Piedra Feliz» (en tierra), Espigón, Molo de Abrigo (en tierra), «Coco Loco, Estación Francia, Muelle Barón, Placeres, Santa María y Portales, con una duración de 18 minutos y cumpliendo estándares internacionales sobre ruido.

Cabe hacer presente que el espectáculo pirotécnico en Valparaíso y Viña tiene contemplado una duración de 20 minutos, a partir de las 00:02 horas. Previo a la medianoche se realizarán tres avisos con un sólo disparo cada uno: 23:50 (rojo), 23:55 (amarillo) y a las 00:00 horas (verde) para anunciar la llegada del Nuevo Año.

