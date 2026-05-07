Alcaldesa y concejales de San Felipe recurren al TER a pedir destitución de concejal que fingió secuestro para comprar y consumir drogas

La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, junto a los concejales Guillermo Lillo, Basilio Muena, Ricardo Covarrubias, Juan Carlos Sabaj y César Lazo, viajaron hasta Valparaíso para presentar un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER), solicitando que revise los antecedentes vinculados al caso del concejal Ronald Olivares y se determinen las responsabilidades que correspondan conforme a la legislación.

La acción judicial se sustenta en antecedentes relacionados con la denuncia realizada por el edil respecto de un presunto secuestro ocurrido en Viña del Mar, situación que posteriormente derivó en diligencias investigativas, declaraciones públicas y nuevos antecedentes que generaron amplio impacto mediático y repercusiones a nivel local, regional y nacional, pues la misma autoridad comunal reconoció que mintió en su declaración y que lo hizo para ausentarse de la actividad y dirigirse a la parte alta de la Ciudad Jardín con el objetivo de comprar y consumir drogas.

La alcaldesa Castillo explicó que la presentación es sobre "una denuncia por falta grave a la probidad administrativa de un concejal de nuestra comuna y por eso estamos aquí en el TER de Valparaíso, para poder aclarar esta situación y que se determine lo que corresponda de acuerdo a la legalidad en este caso".

Respecto del impacto que el caso ha tenido en la confianza pública, la máxima autoridad sanfelipeña sostuvo que "lamentablemente esto ha tenido connotación nacional por la situación donde también no se dijo lo que correspondía y se hizo una declaración gravísima de un secuestro que posteriormente no fue reconocido por la misma persona, además de otros antecedentes que provocaron bastantes reacciones, no solamente a nivel local, sino que también regional y nacional".

Asimismo, Castillo subrayó que "tenemos que trabajar fuertemente para volver a encauzar lo que significa ser concejal y lo que significa ser una autoridad dentro de un Concejo Municipal que debe trabajar por una comuna”.

Por su parte, el concejal César Lazo indicó que "acá nos encontramos en el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso junto a mis colegas concejales y la alcaldesa haciendo la presentación por falta grave a la probidad administrativa por parte de nuestro colega Ronald Olivares”.

Las autoridades comunales reiteraron que esperan que el proceso permita entregar claridad a la comunidad respecto de hechos que han marcado la agenda pública comunal durante las últimas semanas, insistiendo en que será el Tribunal Electoral Regional el organismo encargado de resolver sobre esta materia.

Consultada respecto de los plazos estimados para una resolución, Castillo explicó que "el abogado que nos está apoyando en esta gestión nos señala que esto va a tener ciertos pasos que deben seguirse para cumplir con todos los procesos de la ley y esto, a lo menos, tiene un periodo bastante largo, de aproximadamente un año”.

Finalmente, desde la Municipalidad de San Felipe recalcaron que velarán por la transparencia, la probidad y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

PURANOTICIA