Alcaldesa Ripamonti y luz verde para la Subcomisaría en Forestal: "Damos una respuesta concreta a una demanda histórica"

Luego que la Contraloría General de la República aprobara el proceso de adjudicación para construir la Subcomisaría de Carabineros en Forestal, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, valoró el proceso llevado a cabo hasta este punto.

“Es una gran noticia, dado que la Contraloría ya tomó razón de la adjudicación y la construcción de la nueva Subcomisaría de Forestal es ahora una realidad. Después de años de promesas incumplidas, hoy damos una respuesta concreta a una demanda histórica de este sector, lograda junto a los vecinos, con trabajo serio y riguroso. Nos hicimos cargo de una promesa que por años le hicieron a la comunidad”, destacó.

También enfatizó que “Viña del Mar contará con un nuevo cuartel, lo que permitirá aumentar la dotación de Carabineros y reforzar la presencia policial para combatir la delincuencia con decisión, cuidar a las personas y proteger nuestros barrios.”

El nuevo cuartel atenderá la demanda por servicios policiales de este extenso sector de Viña del Mar, beneficiando a cerca de 60 mil personas. Se trata de una inversión superior a los $7.500 millones y su construcción estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La infraestructura tendrá cuatro niveles, que se edificará en un terreno de 3.004 m2 que el Municipio de Viña del Mar entregó en comodato, el cual se ubica entre los pasajes Magallanes y Lota y la Av. Viña del Mar, frente al Parque Urbano Jonathan Araya Olivares y a la Agrupación de Juntas de Vecinos de Forestal, sector Tranque.

