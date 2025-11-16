Alcaldesa Ripamonti tras votar resalta que este proceso "marca cómo va a ser nuestro país en los siguientes cuatro años"

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, sufragó en la Escuela República de Ecuador de la Ciudad Jardín.

Tras cumplir con su deber cívico señaló que “estamos bien expectantes”.

“No se trata de mantener escaños o hacer cosas por el estilo de orden políticas, sino también de elegir a personas que puedan hacer su trabajo, que tengan un grado de compromiso, que sean serias y, por sobre todo, probidad y capacidad de gestión”, reflexionó.

“El día de hoy no importa que tú seas el gerente más importante de una gran multinacional del país, o seas un obrero, un trabajador, un panadero, un profesor… Hoy día no hay accionistas mayoritarios, hoy todo el mundo vota por igual y ese poder lo tenemos cada cuatro años en nuestras manos y eso supone una gran carga y una gran responsabilidad”, expresó la jefa comunal.

Además, indicó que este proceso “marca cómo va a ser nuestro país en los siguientes cuatro años. Queremos un país estable, de gente profesional, que realmente sobre todo diga cosas pertinentes y verdaderas”.

A ello, complementó que “sé que a veces perdemos la conciencia de la posibilidad que tenemos, pero es relevante que la tengamos en nuestras manos y que promovamos liderazgos que permitan que el país esté estable”.

“Hoy día, a la vuelta de la esquina, dos minutos más allá, hay guerra, han existido elecciones bastante terribles en las que de verdad la gente se ha arrepentido y no quiero que le pase eso a mi país. Tenemos la capacidad que no nos manipulen”, cerró.

PURANOTICIA