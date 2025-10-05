Alcaldesa Ripamonti tras concluir los 10k de la Maratón de Viña: "La ciudad es exquisita"

Con su medalla por finalizar la distancia de los 10K en la 11ª versión del Puma Maratón Internacional de Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti valoró esta instancia deportiva y lo que significa para la ciudad un evento de estas características, con más de 15 mil competidores corriendo y disfrutando por el borde costero.

"Siempre hay un ambiente muy especial, es una carrera colaborativa en la que todos estamos con mucha disposición y la ciudad es exquisita. Esto refuerza mi amor profundo por Viña del Mar. La costa tiene un aire refrescante, mirar el entorno y ver el amanecer es espectacular, realmente es una maravilla. El ánimo que hay es extraordinario”, indicó.

En este contexto, comentó que “tengo muchos amigos que corren y esperan todo el año este evento deportivo, que es uno de los más importante a nivel nacional del running en una ciudad preciosa. Más del 70% de los corredores que hoy día llegaron, y son más de 15 mil, no son de Viña del Mar ni siquiera de la región del Valparaíso. Se han quedado en nuestros hoteles, van a comer en nuestra ciudad y a vienen a disfrutarla, y eso reactiva económicamente y finalmente nos da una propuesta de valor extraordinaria como ciudad, entonces también aprendamos a valorarlo”.

Pese a la lluvia de la noche anterior, afirmó que “la ciudad resistió y ha podido recibir a todas las personas; a diferencia del año pasado hay un nuevo retorno para que los de 21, 42 y 10k no nos topemos, así que agradecida, feliz, es un honor para nosotros como viñamarinos recibir esta tremenda carrera. Cuando nos dedicamos al deporte, aunque sea un poco, hay un bienestar que es persistente, que es mucho mejor que otras cosas. Es un placer exquisito, es una forma de vida, así que los invito a poder vivir esto”.

GANADORES

La competencia organizada por Fullmarathom y Prokart se desarrolló en las distancias de 42k, 21k y 10k y contó con el apoyo del Municipio de Viña del Mar, Carabineros y la Armada de Chile.

Este año, el ganador del Maratón fue el chileno Daniel Cortés, en varones y la colombiana Mildrey Echavarría, en damas.

En los 21k el ganador fue Matías Silva, en varones, y María José Calfilaf en damas; mientras que en 10K, Omar Ceballo, en varones y Margarita Masias, en damas.

