Alcaldesa Ripamonti rindió su Cuenta Pública 2025 destacando inversión, seguridad y reducción del déficit en Viña del Mar

Cumpliendo con su compromiso de dar a conocer las acciones que se han ejecutado en Viña del Mar para lograr mayor orden y seguridad en cada barrio, así como la priorización de inversiones donde la ciudad más lo necesitaba –entre otras materias–, la alcaldesa Macarena Ripamonti rindió desde el Teatro Municipal su Cuenta Pública de la gestión municipal correspondiente al año 2025.

La jefa comunal afirmó que “con estas acciones quedó claro cómo nos convertimos en el primer municipio de los grandes de Chile en materia de transparencia; cómo alcanzamos los niveles de déficit más bajos de las últimas décadas en la ciudad; y cómo, al mismo tiempo, logramos impulsar una de las mayores carteras de obras a nivel nacional”.

En la presentación que se realizó en el Teatro Municipal, la jefa comunal destacó que “en el año 2025 se dieron pasos concretos, medibles y definitivos para una comuna más segura, más justa y más ordenada; no con promesas, sino con acción, con trabajo en terreno, diálogo constante con los vecinos y una gestión eficiente que hoy muestra resultados”.

En la bienvenida a la Cuenta Pública 2025, la alcaldesa agradeció “a las autoridades que se han puesto a disposición de la ciudad, a las instituciones permanentes; a cada guardia, a cada servicio, a cada equipo de emergencia. Al mundo privado, por decidir invertir aquí. A todos quienes, desde distintos espacios, han entendido que Viña del Mar está primero”.

La autoridad comunal subrayó que “si algo muestra con claridad la historia de esta ciudad, es que nada importante ha sido posible sin el trabajo conjunto de quienes la aman de verdad. Esta noche, las y los protagonistas son ustedes”.

SEGURIDAD PÚBLICA

En este eje, la alcaldesa detalló el avance en infraestructura estratégica y presencia territorial: “Tras años de espera y trabajo conjunto con los vecinos, se concretó el inicio de la construcción de la Subcomisaría de Forestal Alto que será también una multicancha, uniendo seguridad y desarrollo comunitario a través del deporte”.

La jefa comunal también destacó la “inédita inauguración de la Base Operativa Policial de Seguridad Pública junto a Carabineros en el borde costero, corazón del Plan Verano Seguro 2026, y la entrega de obras del nuevo edificio de la PDI que se pondrá en marcha durante este año, para incrementar la presencia de la policía en puntos clave de la comuna”.

Respecto del trabajo de la Dirección de Seguridad Pública, durante el 2025 se realizaron 42.353 patrullajes preventivos (41.491 diurnos y 862 nocturnos), más de 55.000 fiscalizaciones y control del espacio público y 3.727 fiscalizaciones al comercio ambulante no autorizado (aumento del 285,42% v/s 2024) con 201.188 especies decomisadas.

“Una cifra récord en el despliegue territorial, destacando el crecimiento del 971,4% de patrullajes en cerros, lo que afianza nuestro compromiso por una presencia real y efectiva en los barrios”, subrayó.

La jefa comunal también destacó la modernización alcanzada en la vigilancia territorial: “Hoy, Viña del Mar cuenta con 5 drones operativos de alta tecnología y 12 funcionarios certificados por la DGAC, sumando vigilancia aérea en tiempo real en nuestros barrios. Con ello, el sistema de cámaras alcanzó un total acumulado de 1.105 dispositivos, siendo instaladas 248 este año en un esfuerzo conjunto con organizaciones sociales”, puntualizó.

Asimismo, resaltó la coordinación con Carabineros de Chile, la PDI, y la Armada a través de la Policía Marítima: “Trabajando en colaboración y con un propósito claro, este 2025 cerramos el año con una disminución anual en la tasa de delitos del 6.31%”, subrayó Ripamonti.

PLAN PREVENTIVO DE EMERGENCIAS

En cuanto a emergencias, principalmente incendios forestales, la alcaldesa de Viña del Mar informó que el 2025 se llevó ejecutó el plan de desmalezado más grande de la historia de la comuna, con 1.192 operativos para cubrir más de 562 mil metros cuadrados

En este ámbito, resaltó la implementación del sistema inteligente de detección ultratemprana de incendios, compuesto por 22 sensores que resguardan zonas críticas de interfaz urbano-forestal y cámaras térmicas ubicadas en sectores estratégicos como Nueva Aurora, Achupallas y la Quebrada de la Quinta Vergara. A lo cual se suman 5 drones de monitoreo térmico que refuerzan las labores de monitoreo y prevención.

Como resultado, en su fase inicial, el sistema emitió 27 alertas preventivas, permitiendo detectar cinco incendios efectivos y neutralizarlos oportunamente antes de que se convirtieran en tragedias. Además, dijo que "durante el invierno, esta tecnología permitirá monitorear en tiempo real los puntos de mayor acumulación de agua, fortaleciendo la preparación y respuesta de nuestros equipos de emergencia".

OBRAS EN BARRIOS

En cuanto a la inversión urbana, la alcaldesa Ripamonti indicó que el 2025 se invirtieron más de $15 mil millones en 30 proyectos, trabajando en conjunto con las juntas de vecinos: “Inauguramos las esperadas obras de renovación de la Plaza Forestal, con una inversión de $185 millones. A esto se le sumó la primera piedra de la esperada Plaza María Medina, emblemático proyecto que hoy comienza a concretarse”, dijo.

La cartera de proyectos también incluye las plazas: Las Torres (en ejecución), Tres Sur en Gómez Carreño, ASIVA Ferroviaria en Recreo, Alejandro Flores en Manuel Bustos, Eco Mirador en Miraflores, Los Pinos en Reñaca Alto, Explanada Destructor Hyatt en Glorias Navales y Gabriela Mistral en Santa Inés.

“Asimismo, concretamos el diseño del Parque Interurbano Reñaca Alto, proyecto diseñado por el Municipio junto con la organización vecinal ‘Corporación Pulmón Verde’ que hoy cuenta con recursos del Serviu para su ejecución”, acotó.

La conectividad y seguridad peatonal también fueron prioridad el 2025. En este aspecto, y con una inversión que superó los $1.100 millones, se ejecutaron 64 trabajos de bacheo, destinando más del 70% de esa inversión a los cerros para equilibrar el desarrollo urbano. "La pavimentación completa de la calle y escalas de La Parva en Achupallas, mejorando significativamente tanto la transitabilidad vehicular como el acceso y la dignidad del desplazamiento diario de cientos de familias”, expresó.

SALUD PÚBLICA

El 2025 la inversión municipal se tradujo en obras concretas y programas pioneros: “El nuevo SAR de Miraflores supera el 90% de avance, listo para beneficiar a más de 109 mil personas, mientras en Nueva Aurora aseguramos atención continua para 30 mil vecinos: el SAPU provisorio está al 98% y se entrega pronto, y el Cesfam avanza firme hacia su versión definitiva”, precisó la jefa comunal.

A ello se suma el inicio del proyecto de construcción del nuevo Cesfam Santa Julia con un presupuesto asociado de más de $115 mil millones y la apertura del Centro Municipal de Acompañamiento Infanto Adolescente para el diagnóstico de autismo y rehabilitación para niños y jóvenes.

TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Junto con destacar que hoy la ciudad cuenta con su primer Plan de Desarrollo Turístico (Pladetur), que orienta y profesionaliza su rol como capital turística de Chile, la alcaldesa Ripamonti informó sobre el posicionamiento alcanzado por Viña del Mar como escenario de grandes eventos deportivos de alcance nacional e internacional, como maratones, clasificatorias de rugby y competencias de alto nivel.

En tal sentido detalló que el 2025 se realizaron 71 grandes eventos en la comuna, además de 24 espectáculos musicales y eventos en distintos espacios. En tanto, el Teatro Municipal albergó 306 actividades, beneficiando a más de 181 mil personas.

De igual modo, el Palacio Vergara recibió a 148.218 visitantes, con una amplia programación de exposiciones, conciertos y actividades formativas, mientras que el Palacio Rioja alcanzó 49.224 asistentes, consolidando su posicionamiento como uno de los principales espacios culturales de la región.

Todo lo anterior, afirmó la jefa comunal, “se ha articulado en el marco del primer plan de Cultura de Viña del Mar, una herramienta construida para orientar el desarrollo cultural de la comuna, generando más oportunidades de participación, creación y encuentro para vecinas y vecinos”.

OPERACIONES Y SERVICIOS

En relación a los servicios municipales, Ripamonti destacó la incorporación de 56 camiones para la recolección de residuos domiciliarios, 36 nuevas bateas para el retiro de voluminosos y 3 mil contenedores para desechos domiciliarios.

También se refirió al aumento en un 26% de la recolección selectiva bajo la Ley REP, “alcanzando a la mitad del territorio comunal, e impulsamos el reciclaje domiciliario con la entrega de contenedores y recolección puerta a puerta en distintos barrios de la ciudad”, dijo.

En cuanto al servicio del Centro Veterinario de Atención Primaria, la alcaldesa señaló que ha sido clave para fortalecer la protección animal en la comuna, permitiendo intervenir directamente en casos de maltrato y abandono, realizando 560 cirugías de esterilización y más de 1.240 consultas veterinarias gratuitas.

Finalmente, la alcaldesa de Viña del Mar sostuvo que los logros alcanzados durante la gestión municipal que encabeza, especialmente durante el 2025, se respaldan en la modernización interna, la eficiencia administrativa y la responsabilidad fiscal, “la base desde la cual construimos el futuro de Viña del Mar”, afirmó.

Sobre ello, la jefa comunal recordó que el año 2021, el municipio fue recibido con un déficit estructural de $21 mil millones: “Hoy, gracias a una planificación rigurosa, se logró una reducción de la deuda municipal a $1.599 millones. Solo mediante la disminución y el control estricto de las horas extras, se generó un ahorro acumulado de $13 mil millones en los últimos cuatro años, recursos que se invierten directamente en las calles, los cerros y las familias viñamarinas”, sentenció.

En este ámbito, Ripamonti destacó la implementación de la DOM Digital, nueva plataforma que acerca la Dirección de Obras Municipales a la comunidad, gestionando 27.077 solicitudes, con la gestión de 22.432 certificados y 4.645 permisos.

Asimismo, la autoridad comunal subrayó la importancia de la participación ciudadana que se ha consolidado a través de la plataforma “Viña Decide”, que el 2025 alcanzó los 23.000 usuarios activos y donde a través de 44 consultas ciudadanas, la comunidad validó proyectos de inversión y normativas locales, fortaleciendo la transparencia y la participación.

De esta forma, la alcaldesa Ripamonti concluyó diciendo que "con gestión responsable, servicios modernos y una comunidad más participativa, Viña del Mar sigue consolidándose como una ciudad moderna, ordenada, eficiente y al servicio de nuestros vecinos y vecinas”.

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