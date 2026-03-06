Alcaldesa Ripamonti entrega diagnóstico y propuestas de reconstrucción al futuro Ministro de Vivienda

Con el objetivo de acelerar la reconstrucción de viviendas tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar en febrero de 2024, la alcaldesa Macarena Ripamonti sostuvo una reunión con el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, instancia en la que presentó diagnósticos y propuestas elaboradas por el municipio para avanzar en el proceso.

El encuentro forma parte de una serie de reuniones que la jefa comunal ha sostenido con autoridades del gobierno entrante, con el propósito de planificar el trabajo conjunto que se desarrollará en la comuna durante los próximos años.

Según explicó Ripamonti, “esta es parte de una serie de reuniones que hemos tenido con las autoridades del gobierno entrante para poder planificar y tener una gestión rápida con lo que todos esperamos: resultados concretos dentro de los cuatro años que siguen”. En esa línea, destacó que el municipio puso a disposición del futuro ministro información clave y propuestas para avanzar en la reconstrucción. “Hemos puesto a disposición diagnósticos y un set de propuestas para que lo que vemos en el ministro, que es mucho entusiasmo y metas bastante ambiciosas, pueda conseguirlas. Que las consiga significa que la comuna de Viña del Mar pueda salir adelante”, agregó.

Durante la reunión también se abordaron otros desafíos urbanos relevantes para la ciudad. La alcaldesa indicó que “hablamos de una serie de tópicos, no solamente de la reconstrucción. También le mostramos el estado de situación de la realidad de los loteos irregulares, del déficit de vivienda y de una serie de nudos críticos en materia de gestión de riesgo”. Asimismo, adelantó que quedó pendiente una próxima conversación para revisar proyectos estructurantes de gran envergadura para la comuna.

Ripamonti destacó además que ya existen coordinaciones preliminares con otras autoridades del futuro gobierno. “Los equipos ya están bastante afiatados y le hemos hecho una serie de propuestas que creemos que pueden avanzar en los resultados que ellos están obteniendo”, señaló, agregando que el mismo trabajo se ha realizado con la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y con el delegado presidencial regional, Manuel Millones.

PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN

Respecto del avance de la reconstrucción tras el megaincendio, la alcaldesa valoró la disposición del futuro ministro y enfatizó la importancia del trabajo coordinado entre instituciones.

“Existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas; para que ellas resulten el trabajo colaborativo y el paso a la acción es muy importante. La conexión entre los diferentes ministerios debe ser muy coordinada y también con los gobiernos subnacionales y locales”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que desde el municipio existe plena disposición para colaborar con el proceso. “Creemos que sí existe la posibilidad de cumplir con esos plazos y lo que nosotros hemos hecho es ponernos a disposición de que eso ocurra, porque de ser así, los beneficios para la comuna serían extraordinarios”, indicó.

Uno de los temas clave abordados en la reunión fue la situación de los damnificados que han sido declarados inhábiles para acceder a soluciones habitacionales. Sobre ello, Ripamonti señaló que “el ministro nos ha comentado que sacarán rápidamente documentos y estructuras administrativas que permitan que todos los inhábiles sean hábiles; eso es algo bastante ambicioso que nos alegra porque es una batalla que hemos dado ya por más de dos años”.

Finalmente, la alcaldesa valoró la recepción que tuvieron los diagnósticos técnicos presentados por el municipio. “No solo coincidimos en términos de un debate, sino que a la hora de hablar de lo técnico él conoció y quedó bastante sorprendido del diagnóstico, de las propuestas y de la capacidad que tenemos de poder dar soluciones para que la reconstrucción avance al paso que amerita y bajo las expectativas que tienen nuestros vecinos”, concluyó.

