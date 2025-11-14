Alcaldesa Ripamonti en cierre de campaña de Jeannette Jara: "Ningún líder que se esconde detrás de un vidrio merece liderar"

Desde la plaza Sotomayor de Valparaíso, frente al Monumento a los Héroes de Iquique y la tumba de Arturo Prat, se realizó este jueves el cierre de campaña de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara Román, actividad que reunió a candidaturas, dirigencias sociales y diversas autoridades nacionales y regionales.

Un de ellas fue la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien entregó palabras de apoyo a la candidata y enfatizó la importancia del liderazgo que representa.

Durante su intervención, la jefa comunal recordó las transformaciones impulsadas por Jara en materia de pensiones, preguntando a los presentes "¿cuántos de nosotros vimos a nuestras abuelas pasar pellejerías porque no tenían ni un peso para llegar a fin de mes? Ella cambió esa historia para 2,8 millones de personas. Eso debería ser suficiente para sentir el orgullo de que vaya a ser la próxima Presidenta de Chile”.

La Alcaldesa de Viña del Mar también cuestionó el uso indebido de recursos públicos que —según señaló— se habría destinado a campañas de desinformación, afirmando que "mientras ella hacía ese trabajo, al frente, con esa misma plata de las pensiones que nuestros abuelos no tienen, la ocuparon para pagar redes sociales y una campaña sucia. Qué vergüenza, con el dinero de todas las personas mayores del país”.

Con especial énfasis, frente a la tumba del máximo héroe naval del país, Macarena Ripamonti destacó la necesidad de un liderazgo valiente, diciendo que "aquí, frente a la tumba de un mártir de nuestro país, les digo: ningún líder que se esconde detrás de un vidrio merece liderar. Arturo Prat saltó al abordaje sabiendo que la contienda era desigual. Chile no merece alguien que se aleje de su pueblo”.

Finalmente, reafirmó su respaldo a la candidatura de Jeannette Jara, asegurando que "es un orgullo votar por una mujer trabajadora, inteligente y seria, que sin duda va a sacar a nuestro país adelante. Por ti, por Chile: es Jeannette Jara”.

PURANOTICIA