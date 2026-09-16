Alcaldesa Ripamonti dio la bienvenida a las Fiestas Patrias en Viña del Mar con el tradicional pie de cueca

Con el primer pie de cueca de la alcaldesa Macarena Ripamonti, este miércoles se iniciaron las celebraciones de Fiestas Patrias en Viña del Mar en el Sporting Club, epicentro de las actividades dieciocheras con su Fiesta Criolla, junto a autoridades regionales y comunales.

La jefa comunal bailó con Alan Zúñiga, folclorista viñamarino, delegado de Paine y que se inserta en el marco del convenio de colaboración folclórica que firmó el municipio viñamarino con dicha comuna, que establece a la ciudad jardín como sede regional permanente para la clasificación de la pareja que representará a la región de Valparaíso en el tradicional Campeonato Nacional Juvenil de Cueca de Paine.​

Al inaugurar las celebraciones comunales, Ripamonti destacó que “tenemos una cartelera familiar y variada, con actividades para toda la comunidad, porque nuestro objetivo es que podamos celebrar de buena forma estas Fiestas Patrias”.

La jefa comunal afirmó que “esta es una fecha de orgullo para todos los chilenos, que nos une y que también nos permite hacer una pausa frente al ajetreo de la vida cotidiana; sobre todo en momentos que pueden ser complejos para muchas familias, cuando existen necesidades o dificultades en el hogar, poder encontrarnos, compartir y celebrar juntos también significa tener un respiro”.

“Esperamos -afirmó la alcaldesa- que Viña del Mar vuelva a ser una de las ciudades que más visitantes recibe durante estas Fiestas Patrias, consolidando nuestro sitial como la Capital Turística de Chile”.

Durante la jornada inaugural de las Fiestas Patrias se presentaron conjuntos de la Mesa del Folclore y las parejas ganadoras del concurso comunal de cueca que representan a los diferentes barrios de la ciudad.

SEGURIDAD INTEGRAL

Durante estos días de Fiestas Patrias, el Municipio de Viña del Mar, en conjunto con el Sporting y las policías, desplegará un completo despliegue de seguridad tanto en el recinto como en el resto de la ciudad.

En la Fiesta Criolla se contará una tenencia temporal de Carabineros, además de guardias privados, un sistema de circuito cerrado de vigilancia, drones para custodiar el interior y exterior, y patrullajes de Seguridad Pública municipal en el entorno del recinto.

Las medidas de seguridad también se activarán en sectores turísticos, plan, borde costero y cerros de Viña del Mar, e incluyen patrullajes, televigilancia y aerovigilancia.

CELEBRACIÓN PRINCIPAL

La Fiesta Criolla abrirá las puertas al público a partir de este jueves 17 de septiembre, con entrada gratuita entre las 12:00 y 14:00 horas.

El espacio tendrá destacados show artísticos, 4 ramadas grandes, más de 60 puestos desde comida, chicherías, un parque de juegos inflables y mecánicos.

Los show artísticos son: Amigo de Artistas (17 septiembre), María José Quintanilla (18 de septiembre), Ráfaga (19 septiembre) y Joe Vasconcellos ( 20 septiembre).

Este año se retoma el ingreso liberado entre las 12:00 y 14:00 horas, con carnet de identidad obligatorio que será escaneado. Desde las 14:00 horas, la entrada tiene un valor de $8 mil + recargo plataforma (passline). Estacionamientos $12 mil.

Las puertas para ingreso se cierran a las 00:00 horas y el funcionamiento del recinto es hasta la 01:30 horas.

ACTIVIDADES EN LA COMUNA

Otras de las actividades familiares que habrá en la comuna son:

2ª Feria Costumbrista en el Parque Potrerillos de la Quinta Vergara , que reúne a 50 stands de comida tradicional, juegos para niños y música en vivo (entrada liberada de 10:00 a 19:00 horas).

, que reúne a 50 stands de comida tradicional, juegos para niños y música en vivo (entrada liberada de 10:00 a 19:00 horas). Feria de Artesanía , con la agrupación de Artesanos de Viña del Mar hasta el 20 de septiembre, en la Avenida Perú (altura 4 Norte), de 09:00 a 20:00 horas.

, con la agrupación de Artesanos de Viña del Mar hasta el 20 de septiembre, en la Avenida Perú (altura 4 Norte), de 09:00 a 20:00 horas. El Mercadito Campesino de Indap hasta el 23 de septiembre en el Palacio Carrasco (3 Norte con Av. Libertad), en horario de 09:00 a 14:00 horas.

DESFILE NAVAL

Siguiendo una exitosa tradición, la Academia Politécnica Naval (APOLINAV) desfilará por la Av. Los Héroes a partir de las 17:00 horas, tras su regreso de la Gran Parada Militar en Santiago por el Día de las Glorias del Ejército.

El contingente recorrerá las calles San Martín y Jorge Montt hasta llegar a su asiento en Las Salinas.

IMÁGENES:

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