Alcaldesa Ripamonti dio inicio a celebraciones de Fiestas Patrias en Viña del Mar con inauguración de ramadas en el Sporting

Con el tradicional pie de cueca y corte de cinta, la alcaldesa Macarena Ripamonti inauguró la Ramada Oficial y la Fiesta Criolla en el Valparaíso Sporting Club, y dio el vamos a las actividades de Fiestas Patrias en Viña del Mar, esperando la llegada de miles de visitantes.

En esta nueva celebración patria, la jefa comunal expresó que “cada 18 de septiembre recordamos lo que sucedió en 1810, hace más de 200 años, los primeros hitos políticos relevantes de mujeres y hombres para construir lo que sería una nueva patria; con la misma fuerza, comunión y unidad sigamos construyendo el futuro de nuestra joven pero gran patria”.

La autoridad también destacó la conmemoración del Día de la Chilenidad, del Huaso y la Huasa, “encomendando a estas figuras nacionales ser custodios de nuestras tradiciones”.

En la ocasión, Ripamonti reiteró el llamado a la comunidad y visitantes a disfrutar de los panoramas y bondades que ofrece Viña del Mar para estos días de festejo para disfrutarlo en familia y de manera responsable.

En la inauguración, estuvo acompañada por concejales, parlamentarios, autoridades regionales y representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, junto a vecinos de diversos cerros de la comuna.

En la ceremonia se presentó la agrupación Ori Kuhane, Tierra Nuestra y representantes de la Mesa Comunal del Folklore.

FIESTA CRIOLLA

La Fiesta Criolla en el Sporting se extenderá hasta el domingo 21 de septiembre, con la Ramada Oficial, show en vivo diarios, ramadas medianas, 56 cocinerías o chicherías, juegos típicos, zonas de baile, stands de juegos, parque de juegos mecánicos, entretenciones, foodtrucks, feria artesanal y emprendimiento.

La entrada al Sporting es liberada entre las 12:00 y 15:00 horas y posteriormente tendrá un valor de $7.000. Tanto gratis como paga se deben adquirir en la tiquetera www.passline.cl Niños menores de 12 años no pagan entrada, pero deben ser acompañados por adultos. Estacionamiento $10.000.

Los espectáculos artísticos se inician a las 18:30 horas, con excepción del domingo que es la las 17:00 horas, y son: Los Charros de Lumaco (jueves 18), Zúmbale Primo (viernes 19), Pablo Chill-e (sábado 20) y Santaferia (domingo 21).

TENENCIA TEMPORAL

Para esta oportunidad, se ha dispuesto por primera vez desde que se transformó es un evento privado, contar con una tenencia temporal de Carabineros con 40 efectivos para fortalecer la seguridad al interior del recinto hípico, como complemento a los guardias de seguridad privada del Sporting.

Además el municipio a través de la Dirección de Seguridad Pública ha implementado un plan integral de seguridad y fiscalización 24/7 en toda la comuna para resguardar la tranquilidad de residentes y visitantes, y proteger los espacios públicos de toda la ciudad, con énfasis en los alrededores del Sporting y borde costero, con patrullajes preventivos con móviles, motocicletas y monitoreo con drones.

PANORAMAS

Viña del Mar también ofrece otras alternativas para la familia durante estos días de celebraciones patrias:

En el Parque Potrerillos se realiza la Primera Fiesta Costumbrista “Viña Emprende”, con más de 127 emprendedores, foodtrucks, música en vivo, juegos típicos y concursos. El evento es patrocinado por el municipio de Viña del Mar a través del Departamento de Fomento de Desarrollo Económico, la que estará abierta hasta el 21 de septiembre, entre las 12:00 y 20:00 horas (entrada gratuita).

El viernes 19 de septiembre, a las 17:00 horas, se realizará el desfile de la Academia Politécnica Naval (APOLINAV) con las fuerzas de presentaciones de la Armada, con asiento en Las Salinas, que regresan de la Gran Parada Militar desde Santiago. El recorrido se iniciará en la Av. Los Héroes y continuará por Av. San Martín, Jorge Montt, hasta la APOLINAV.

