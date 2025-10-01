Alcaldesa Ripamonti destaca aumento de recursos para construir la Subcomisaría de Carabineros en Forestal Alto

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, expresó su satisfacción luego que se confirmara el aumento de recursos que permitirán adjudicar la anhelada construcción de la Subcomisaría de Carabineros en Forestal Alto.

"El nuevo cuartel de Carabineros es indispensable para dar mayor seguridad a la ciudad y, en particular, al sector de Forestal. Es una demanda que los vecinos han solicitado por años, y nosotros tenemos el compromiso de ejecutarla, poniendo fin a las falsas promesas que recibieron durante tanto tiempo”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que "gradecemos a todas las autoridades y al Ministerio que han colaborado y esperamos que esta obra sea una realidad prontamente. Se lo debemos a la comunidad, y aquí en Viña las cosas se cumplen. Con esto, también esperamos contar con una mayor dotación de Carabineros para reforzar la seguridad en toda la comuna”.

El proyecto, que es financiado por Carabineros con ejecución a cargo de la Dirección de Arquitectura del MOP, inicialmente contemplaba una inversión del orden de los $6 mil millones, monto que resultaba insuficiente para los oferentes para llevarlo a cabo.

Por ello, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 21.722, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2025, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, aumentó el financiamiento a más de $7.500 millones, y se está a la espera de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.

El nuevo cuartel policial tiene como objetivo atender la demanda por servicios policiales de este extenso sector de Viña del Mar, de manera más eficiente, considerando las características sociopoliciales y geográficas del área, así como la gran envergadura de este cuadrante.

La infraestructura de cuatro niveles se construirá en un terreno de 3.004 m2 que el Municipio de Viña del Mar entregó en comodato, el cual se ubica entre los pasajes Magallanes y Lota y la avenida Viña del Mar, frente al parque urbano Jonathan Araya Olivares y a la Agrupación de Juntas de Vecinos de Forestal, sector Tranque.

PURANOTICIA