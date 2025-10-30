Alcaldesa Ripamonti declara tres días de duelo comunal por muerte de Erasmo Zúñiga: "Fue un referente del deporte viñamarino"

Tres días de duelo comunal declaró la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, tras el fallecimiento del ex futbolista y director técnico de las divisiones inferiores de Everton, Erasmo "Monito" Zúñiga Díaz.

“Erasmo Zúñiga fue mucho más que un gran futbolista. Fue un referente del deporte viñamarino y un ejemplo de compromiso con su comunidad. Llevó con orgullo el nombre de Viña del Mar y dedicó su vida a formar nuevas generaciones a través del deporte. Su partida nos deja un profundo dolor, pero también el legado de una vida entregada con amor a su ciudad y a su gente. Nuestras condolencias a su familia y amigos”, sostuvo la máxima autoridad comunal.

"Monito" Zúñiga, nacido el 29 de enero de 1952, fue futbolista profesional, integrante del equipo campeón de Everton 1976 y uno de los jugadores símbolos más queridos y emblemáticos del club representativo de Viña del Mar. También jugó en Deportes Aviación, Santiago Wanderers y Deportes Laja.

Nacido en Valparaíso, pero viñamarino de toda la vida, el “Monito” Zúñiga, como se le conoció cariñosamente, tras el retiro del fútbol activo se dedicó a la dirección técnica, formando a varios jugadores que han pasado por las divisiones inferiores de los clubes Everton y Santiago Wanderers.

De igual forma, creó la “Agrupación de ex jugadores Oro y Cielo”, siendo su presidente por 18 años. También fundó una academia de fútbol que lleva su nombre, cuyo enfoque principal es hacer de los niños buenas personas para la sociedad, apartándolos de otras distracciones, y siempre en torno a una pelota de fútbol.

