Ripamonti critica alza de combustibles y la califica de "incoherente" frente a la rebaja de impuestos a grandes empresas

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, expresó su preocupación por el impacto de la crisis de combustibles en las familias trabajadoras y en las comunas más vulnerables; esto, tras la confirmación del alza de $370 por litro en gasolina de 93 octanos y de $580 por litro en diésel, por parte del Ministerio de Hacienda.

La jefa comunal afirmó que “el aumento en el costo de los combustibles impacta directamente en el bolsillo de las familias, encareciendo el transporte, los alimentos y el costo de vida”.

“En ese contexto –dijo- resulta incoherente impulsar medidas que elevan la carga sobre las personas mientras se busca reducir impuestos a las grandes empresas, algo que no tiene evidencia de desarrollo económico sostenido en ninguna parte del mundo”.

Ripamonti expresó que “hoy, los alcaldes estamos preocupados por nuestros vecinos, que no están siendo priorizados ni reciben ayudas concretas frente a un alza que afectará a todos los chilenos”.

También sostuvo que “como alcaldesa, siempre voy a estar disponible para colaborar con el Gobierno, pero también es necesario decir, con respeto, que se debe recapacitar cuando el costo de la crisis recae en las familias trabajadoras y en las comunas más vulnerables. Aún hay espacio para corregir y poner en el centro a quienes más lo necesitan”.

Finalmente puntualizó que “desde el Municipio de Viña del Mar, seremos una ciudad colaborativa, abierta a las buenas propuestas, pero también firme al momento de defender a nuestros barrios”.

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