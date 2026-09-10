Alcaldesa Ripamonti advierte que fallida licitación del Casino de Viña del Mar representa “una amenaza” para toda la comuna

La falta de interesados en la licitación para operar el Casino de Viña del Mar abrió un nuevo escenario para el histórico recinto, luego de que en la audiencia de presentación de ofertas técnicas y económicas no se recibieran propuestas para la plaza. Ante esta situación, la Superintendencia de Casinos de Juego deberá iniciar un nuevo proceso, modificando las condiciones que serán incorporadas a las nuevas bases técnicas.

Bajo este contexto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, recalcó en conversación con Puranoticia.cl que el escenario representa “una amenaza” para la comuna por el impacto que los ingresos del casino tienen sobre las arcas municipales.

“En este momento, esta situación es problemática y significa una amenaza para la comuna de Viña del Mar. El Casino de Viña del Mar reporta –no ahora, no hace cuatro años, no hace 10 años, sino que hace cerca de 80 años o más– ingresos significativos a la comuna. En este caso, del orden de 40 millones de dólares, es decir, 40.000 millones de pesos. Eso, en términos de ingresos, es un monto irreemplazable", sostuvo.

La jefa comunal afirmó que la situación ha sido una preocupación para el Municipio de la Ciudad Jardín desde hace años y recordó que "en julio de 2021 tuvimos que recibir la implementación del nuevo sistema de la nueva Ley de Casinos. Entonces hemos vivido personalmente todos los contrapiés de una ley que se ha implementado de muy mala manera. Por un lado, hay un montón de cosas más, hay una mala regulación, hay una serie de faltas que ha identificado la propia Contraloría General de la República”.

Por otro lado, planteó que también hay faltas de orden político. "Espero tener una reunión prontamente con el Subsecretario de Hacienda nuevo porque la Subsecretaría de Hacienda es parte del aparato gubernamental que regula esta industria y hasta el día de hoy, a seis meses de Gobierno, no se ha nombrado al titular de la Superintendencia de Casinos, que es el encargado de llevar las licitaciones adelante. La nueva ley para los casinos municipales trasladó todas las obligaciones del Municipio, es decir, la ejecución de las licitaciones a través de las concesiones que tenía el Municipio, todo a las obligaciones de la Superintendencia de Casinos”.

La alcaldesa insistió en sus cuestionamientos a la implementación de la normativa y puso el foco en las condiciones que, a su juicio, deben existir para que los privados tengan certezas al momento de participar de una licitación.

No obstante, aseguró que esto también representa una serie de oportunidades: "El Casino de Viña del Mar es una plaza muy apetecida por todos los sectores de la industria. Quien gane en términos de interés económico, quien gane esta plaza, va a manejar un activo importante, que significa mucho, no solamente en términos de ingreso, sino también de cómo controlar el mercado dentro del país”, subrayó.

Junto a aquello, explicó que "el problema es que hoy día tenemos que organizar las certezas y las certezas las tiene que dar el aparato público, a través del Gobierno Nacional, y a través de una implementación que permita bajar los riesgos que hoy día tiene la comuna de Viña del Mar, porque a la luz de todo lo que ha pasado hay cosas que han funcionado de manera muy extraña para la industria".

En ese sentido dijo que "los mensajes que se han dado son muy erráticos. Hemos sido muy críticos de cómo se tomaron decisiones que en algunos casos uno podría observar y piensa que son unos verdaderos trajes a la medida. Entonces, si hay otros competidores del mercado que quieren entrar, con qué certeza pueden entrar”.

Ripamonti también cuestionó las condiciones bajo las cuales se estructuran las licitaciones explicando que "son un modelo que, en el fondo, se trabaja con los ojos cerrados, y el organismo licitante –en este caso la Superintendencia– tiene que entregar a un portal, para que sea de público conocimiento, una serie de antecedentes, como las condiciones estructurales del edificio y poner no solo esas obligaciones, sino que las obligaciones de cómo se van a cumplir las condiciones". A ello agregó que "el modelo actual está exigiendo boletas de garantías de millones de dólares con un grado de incerteza muy grande por no entregar todos los antecedentes que se requieren para que alguien que está desarrollando un negocio pueda hacerlo con total certeza”.

A esto, la alcaldesa sumó sus reparos respecto de la situación de los casinos online y su "falta de regulación", asegurando que "eso ya es inaceptable". Así es como Ripamonti recordó a Puranoticia.cl que "hace meses atrás hubo un fallo de la Corte Suprema. Muchos dicen que respetan el Estado de Derecho, pero la Corte ya ha dicho que hay un ejercicio de ilegalidad. Y la respuesta gubernamental fue fijar un cobro del IVA, regularizando una industria que no tiene ni siquiera asiento. Ese es un ejemplo”.

Asimismo, la autoridad insistió en que "este no es solo un problema para Viña del Mar, es un problema regulatorio de una industria que mueve millones de dólares en el país y que está dañando no solo a Viña, sino a todas las plazas municipales, pero además que si no se hace algo ahora, que es lo que queremos plantearle al Gobierno Nacional, se va a generar un mayor embate, un mayor dolor a la economía".

Por último, la Alcaldesa de Viña del Mar enfatizó en que esto va a producir "mayor desempleo, menor reactivación y menor dinamismo con una industria que de todas maneras también es importante, sobre todo con la reactivación. Entonces yo creo que si las prioridades son el desarrollo económico, la reactivación se le tiene que atender a toda la industria y sobre todo a una que mueve millones dólares en el país”.

PURANOTICIA