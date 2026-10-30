Alcaldesa Nieto exige al Gobierno acelerar compromisos de seguridad con Valparaíso tras brutal homicidio de trabajador

El homicidio ocurrido esta semana en el barrio El Almendral de Valparaíso volvió a poner sobre la mesa las demandas de seguridad planteadas por el Municipio en este sector que –vale recordar– forma parte del plan «Escudo de Barrio», iniciativa impulsada por el Gobierno que incluyó una visita de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

A raíz de este hecho, la alcaldesa Camila Nieto emplazó directamente al Ejecutivo a avanzar en las medidas comprometidas para la ciudad, especialmente en la entrega de recursos y el fortalecimiento de la presencia policial en este transitado lugar.

Según manifestó la jefa comunal porteña, "no hemos tenido todavía la transferencia de recursos ni tampoco una respuesta favorable al llamado que estamos haciendo como ciudad de poder tener mayor contingente policial".

De igual forma, insistió en que "hoy necesitamos que esos compromisos se materialicen de forma rápida. No podemos seguir permitiendo que ocurran más homicidios en nuestra ciudad, que perfectamente podemos ir evitando con mayor presencia, tanto de policías como de los coadyuvantes en materia de seguridad, que son nuestros equipos municipales".

Respecto del crimen registrado en la intersección de calle Quillota con Av. Argentina, Nieto destacó el trabajo de la Central de Cámaras de Televigilancia municipal, cuyo aporte fue clave para identificar y capturar a la persona que perpetró el homicidio.

Sin embargo, planteó que "tenemos que saber llegar antes y en materia preventiva hay una labor social que, por supuesto, cumple el Municipio de Valparaíso, sobre todo en el trabajo con niños, niñas y adolescentes que he liderado, pero necesitamos más contingente policial, más camionetas y motos de seguridad, que es parte de lo que hemos decidido invertir con el dinero que ha comprometido el Gobierno con la ciudad de Valparaíso”.

Así, desde el municipio mantienen expectativas respecto de la implementación del plan «Escudo de Barrio» en El Almendral y esperan que el Gobierno avance en la definición de acciones que permitan responder a las necesidades de seguridad del sector.

En esa línea, la Alcaldesa de Valparaíso reiteró que los compromisos anunciados deben materializarse mediante recursos y capacidades operativas, con el fortalecimiento de la presencia policial, el trabajo preventivo y la recuperación de espacios públicos como parte de las medidas orientadas a mejorar la seguridad de quienes viven, trabajan y transitan por la comuna porteña.

PURANOTICIA