Alcaldesa Macarena Ripamonti se posiciona como la sexta política mejor evaluada de Chile y la segunda a nivel de todo el oficialismo

Tal como venía ocurriendo desde antes de las elecciones comunales y regionales de fines de octubre, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se consolida como una de las figuras políticas más reconocidas y con mejor evaluación a nivel país.

Según consigna la edición Nº 566 de la encuesta Plaza Pública de Cadem, la autorida que fue reelecta en la Elección Municipal del 26 y 27 de octubre pasado es la sexta figura política mejor evaluada en Chile, con un 60% de aprobación.

El sondeo da cuenta que el listado es liderado por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien es el político mejor evaluado del país con un 72% de imagen positiva. Más atrás aparece la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, con un 71%. El podio lo completa la alcaldesa electa de Las Condes, Catalina San Martín, con un 63%.

Cuarto aparece el alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes, con un 62% de imagen positiva; mientras que el alcalde electo de La Florida, Daniel Reyes, llega a 60%.

Como ya se dijo, en el sexto lugar entra Macarena Ripamonti, también con un 60%, aunque con una desaprobación mayor que la futura autoridad floridana (30%). De esta manera, se posiciona como la segunda política mejor evaluada del oficialismo y la primera mujer, superando incluso a la ex Presidente Michelle Bachelet.

Otras figuras que aparecen en este listado de encuesta Cadem son Sebastián Sichel (59%), Rodolfo Carter (59%, +2pts), Eduardo Frei (57%, +1pto), Max Luksic (51%), el alcalde electo de Puente Alto, Matías Toledo (51%) y Michelle Bachelet (51%, -4pts).

Por su parte, bajo el 40% de imagen positiva se encuentran Pamela Jiles (48%), Johannes Kaiser (46%, +11pts), José Antonio Kast (43%, -3pts), José García Ruminot (39%, +8pts), Rodrigo Galilea (39%, +7pts), Ximena Rincón (39%, +4pts), Arturo Squella (38%, +9pts), Marco Enríquez-Ominami (37%, +3pts), Juan Antonio Coloma (35%, +5pts), Paulina Vodanovic (34%, -7pts), Gloria Hutt (34%, +4pts), Franco Parisi (34%, +2pts), Gonzalo Winter (34%), Iván Flores (33%), Guillermo Ramírez (33%, +4pts), Vlado Mirosevic (30%, -2pts) y Karol Cariola (30%, -10pts).

En tanto, los peores evaluados son la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez (24%, -1 punto); el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona (23%, +3 puntos) y el removido alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (20%), también del PC.

CONOCIMIENTO

Los números positivos de la Alcaldesa de Viña del Mar no sólo tienen que ver con su evaluación, sino que también con su nivel de conocimiento ante la ciudadanía.

Y es que Macarena Ripamonti se ubica en el decimotercer lugar de personajes políticos más conocidos a nivel país, superando a figuras como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; el ex candidato presidencial Sebastián Sichel; o el presidente nacional de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, entre otros.

La jefa comunal viñamarina, quien fue reelecta en el cargo hasta 2028, registra un 76% de conocimiento a nivel ciudadano, según la última encuesta Cadem.

El listado lo encabeza la ex Presidenta Michelle Bachelet con un 99% de conocimiento; seguida por Evelyn Matthei, con un 98%. En el tercer puesto aparece otro ex Presidente de Chile, Eduardo Frei, con un 95%. José Antonio Kast aparece cuarto con un 92%; mientras que Pamela Jiles y Marco Enríquez-Ominami comparten el quinto puesto con un 91% de conocimiento ciudadano. El ex alcalde Daniel Jadue tiene un 90%.

