Alcaldesa destaca masiva llegada de turistas a Viña durante Fiestas Patrias: "Resultados son auspiciosos para primavera-verano"

Con miles de visitantes y familias que disfrutaron de los atributos naturales de Viña del Mar, de la Fiesta Criolla en el Sporting Club y de diversos panoramas durante Fiestas Patrias, la ciudad se consolidó como uno de los principales destinos turísticos del país.

Así lo informó la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien destacó que “en Viña del Mar hemos tenido una alta ocupación hotelera, con miles de visitantes que llegaron a nuestra ciudad para celebrar las Fiestas Patrias”.

La jefa comunal precisó que “de acuerdo con los números que hemos revisado, podemos confirmar que la tradicional Fiesta Criolla del Sporting volvió a consolidarse como la celebración familiar más importante de la región, reuniendo a vecinos y turistas que disfrutaron de nuestras tradiciones. Esto, pese a las lluvias que afectaron parte de las celebraciones, las cuales logramos sortear de muy buena forma gracias a la coordinación entre Sporting, fonderos y autoridades. Incluso el mismo día de las precipitaciones se pudo abrir el recinto sin alterar la programación de las bandas, lo que permitió cerrar de manera exitosa el domingo, acompañado de un clima favorable”.

La alcaldesa afirmó que “un hito adicional fue la instalación de la Tenencia provisoria de Carabineros al interior del recinto, un trabajo que veníamos impulsando desde hace tiempo y que fue muy valorado por las familias. Esta medida permitió fortalecer la coordinación entre Carabineros, Seguridad Pública Municipal y los guardias privados”.

A modo de balance, la jefa comunal sostuvo que “los positivos resultados alcanzados son auspiciosos para la temporada que se aproxima, primavera-verano, en la que Viña del Mar reafirma su sello como la capital turística de Chile.

SEGURIDAD INTEGRAL

Uno de los lugares que contó con mayor convocatoria fue la Fiesta Criolla en el Sporting, la que diariamente recibió a miles de personas, y que pese a los inconvenientes generados por la lluvia del sábado, continuó funcionando hasta este domingo con lleno total.

Otro de los puntos altos que permitió que las Fiestas Patrias en Viña del Mar se desarrollaran sin mayores inconvenientes fue el Plan de Seguridad Integral implementado por el municipio, a través de Seguridad Pública, que mantuvo las jornadas bajo control, gracias al amplio despliegue en fiscalización, patrullajes comunitarios y coordinación con Carabineros.

Durante los cinco días se realizaron diversos operativos y fiscalizaciones en toda la comuna, con énfasis en el sector del Sporting y borde costero.

