Alcaldesa de Valparaíso emplaza a la de Quilpué a acudir a la justicia tras atribuir amenazas escolares a "motivaciones políticas"

Preocupación han generado en la región de Valparaíso las recientes amenazas de violencia, tiroteos o ataques en establecimientos educacionales, hechos que se han intensificado durante las últimas semanas y que se producen en un contexto marcado por el ataque con armas blancas ocurrido el 27 de marzo pasado en Calama, el cual dejó a una inspectora fallecida y a otras cuatro personas lesionadas.

En este escenario, este martes 14 la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, entregó a Puranoticia.cl una controvertida interpretación de estos hechos, señalando que "aquí hay un modus operandi que partió desde este Gobierno", agregando que "durante cuatro años nosotros no vivimos este mundo. Lo vivimos desde el 11 de marzo en adelante. Nosotros no vivimos este mundo en la época del Presidente Boric".

Estas graves declaraciones fueron comentadas ahora por la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien en conversación con el programa Puranoticia Matinal emplazó a su par en Quilpué a entregar los antecedentes y la información que posea al Ministerio Público o a las instituciones que corresponda para que las investiguen.

"Yo creo que es súper importante que si se cuentan con antecedentes de esas características, se pongan a disposición de las instituciones que tienen que hacer las investigaciones y que tienen que tomar acciones respecto de ello. Si hay información que tiene la Alcaldesa, relativa a que hay grupos que les gusta estresar socialmente y que están relacionados también con elementos políticos, creo que es sumamente importante que eso lo ponga a disposición de la justicia, porque es una dimensión que el proyecto de ley del actual Presidente tampoco aporta", sostuvo Nieto.

Junto a indicar que no cree que eso sea así como lo dice Corti, la jefa comunal porteña señaló que la sociedad tiene un problema mucho más integral y que está relacionado con la pobreza y la estigmatización. "Estoy de acuerdo con que hay que tomar medidas que sean reactivas o de reaccionar, pero esas no pueden ser las únicas. O sea, nosotros somos los adultos responsables y como tal, incluso yo como Alcaldesa, que ya no tengo el área de Educación dentro de mi administración, me siento responsable de generar una oferta municipal que nos permita llegar a esos niños que tienen y viven muchísima violencia diariamente dentro de sus espacios, que no los cuidan probablemente y que es nuestra responsabilidad estar ahí como sociedad adulta".

De igual forma, planteó que "me parece muy simplista decir que esto es solamente porque hay grupos políticos incentivando esto. Si los hay, lo desconozco; pero si ella (la alcaldesa Corti) tiene la información, creo que tiene que ponerla a disposición de la justicia. Creo que es importante que se investigue y estoy segura que ese no es el único elemento que nos tiene con estos niveles de violencia en los establecimientos educacionales, porque una cosa son las amenazas de tiroteo y otra cosa es lo que pasó también con el estudiante que asesinó a la inspectora".

Considerando que entre el 23 de marzo y el 16 de abril se han reportado 136 denuncias de amenazas de tiroteo en la región de Valparaíso, la Alcaldesa expresó que "es un número que nos tiene que alarmar, que interfiere también en los procesos educativos, en la continuidad de las clases de los establecimientos, y para qué decir los hechos que han generado la pérdida de vidas de docentes o de auxiliares de la educación. Entonces yo realmente creo que hay que tomar este tema con la premura que requiere".

La autoridad puso el énfasis en la dimensión reactiva del problema, vale decir en la prevención; pero también apuntó a otra: los recursos en salud mental. "Se necesitan muchos más espacios de cuidado para la niñez en Valparaíso. Yo he mandatado a los equipos a que la niñez y la adolescencia sean una prioridad dentro de nuestra gestión. Esta semana constituimos nuestra Oficina Local de la Niñez, paramos nuestra mesa interstitucional donde tenemos a todos los servicios públicos y a todas las áreas del municipio que trabajan en materia de niñez, para guiarnos y ver cómo la oferta existente es capaz de generar más contención de la que está generando".

En ese sentido, explicó que el Municipio de Valparaíso cuenta con diversos dispositivos, como las escuelas de fútbol y de básquetbol en los lugares que suelen ser los más estigmatizados de la ciudad. "También tenemos convenios con la U. Santo Tomás, que nos permite una atención integral a los niños y niñas en dimensiones del área de salud. Y créeme que si tuviéramos más dinero podríamos hacer muchas más cosas o potenciar estos dispositivos y generar los convenios necesarios con los espacios de cuidado, que son los centros comunitarios que también funcionan en los cerros de la ciudad, pero necesitan también mayores recursos o una inyección de los mismos, para generar reales condiciones de trabajo con la niñez y la adolescencia de la ciudad".

Así, las declaraciones cruzadas entre ambas autoridades no solo evidencian la tensión frente al aumento de amenazas en establecimientos educacionales, sino que también instalaron un punto central: el llamado de la alcaldesa de Valparaíso a que, de existir antecedentes sobre eventuales motivaciones políticas detrás de estos hechos, sean puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación, marcando así el eje del debate en torno a la responsabilidad y la gravedad de las afirmaciones realizadas.

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