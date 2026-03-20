Alcaldesa de Quilpué y demoras en la reconstrucción: “Las entidades patrocinantes no le han cumplido los plazos a las personas”

La reconstrucción tras el megaincendio en Quilpué continúa avanzando con dificultades, marcada por retrasos estructurales y una fuerte crítica de la alcaldesa Carolina Corti hacia las entidades encargadas de ejecutar los proyectos habitacionales.

Según la autoridad comunal en Puranoticia Matinal, uno de los principales obstáculos no radica únicamente en el Estado, sino en actores externos que han incumplido plazos clave. “La principal problemática es el cumplimiento de las entidades patrocinantes. Lamentablemente, no le han cumplido con los plazos a las personas”, afirmó, apuntando directamente a empresas responsables de gestionar soluciones habitacionales.

La situación impacta especialmente a sectores críticos como población Argentina y Pompeya, donde se concentran casos complejos asociados a riesgos geográficos y autoconstrucción. En estos territorios, la lentitud del proceso ha generado frustración en familias que, a más de dos años de la emergencia, aún no ven avances concretos.

“Se le está pagando a externos que están haciendo uso del Estado para dar respuestas lentas”, agregó la alcaldesa, cuestionando la eficiencia del modelo actual de reconstrucción.

UNA RECONSTRUCCIÓN DE ‘’PAPEL’’

El diagnóstico de la jefa comunal es claro: pese a los subsidios entregados, el avance real sigue siendo insuficiente. “Hoy día tenemos subsidios entregados de los cuales muchos no se están construyendo. Es una reconstrucción de papel”, señaló, evidenciando la brecha entre anuncios y ejecución.

Esta realidad se traduce en cientos de familias que continúan esperando soluciones definitivas, mientras deben lidiar con trámites, observaciones administrativas y promesas aún no materializadas.

A la demora en las obras se suma otro problema estructural: la existencia de personas catalogadas como “inhábiles” para acceder a beneficios estatales. En Quilpué, la cifra supera el millar.

“Nosotros tenemos más de mil personas inhábiles”, señaló el ministro Iván Poduje al referirse a la situación en Quilpué. En esa línea, la alcaldesa María Carolina Corti detalló que muchos de estos casos corresponden a allegados o familias que vivían en campamentos en proceso de regularización.

Si bien el gobierno ha comprometido la eliminación de estas inhabilidades en un corto plazo, la jefa comunal advierte que el desafío no termina ahí. “Primero hay que declararlos hábiles, y de esa manera planificar la reconstrucción”, sostuvo.

EXPECTATIVAS ALTAS Y PLAZOS EXIGENTES

El Ejecutivo ha fijado un plazo de 15 meses para completar la reconstrucción, lo que ha elevado las expectativas tanto de autoridades como de vecinos. Sin embargo, desde el municipio llaman a la cautela.

“Yo creo que él se ha autoimpuesto un plazo súper ambicioso”, señaló Corti, respecto al plazo que se ‘’autoimpuso’’ el ministro Poduje, aunque valoró avances iniciales en terreno y la disposición a escuchar a las comunidades.

En paralelo, la autoridad insiste en que no solo se debe avanzar con quienes hoy están fuera del sistema, sino también con quienes ya fueron considerados hábiles, pero siguen esperando soluciones. “Los hábiles tampoco han tenido cumplimiento en los plazos, y eso hay que abordarlo en paralelo”, advirtió.

SITUACIÓN ACTUAL DE QUILPUÉ

En este contexto, Quilpué enfrenta un escenario complejo: avances técnicos y anuncios concretos conviven con una profunda sensación de atraso en la ejecución real de viviendas.

La alcaldesa resume el sentir de la comuna en una idea central: la reconstrucción no solo requiere planificación, sino cumplimiento efectivo. “Hoy día tenemos que ocuparnos de que se cumpla”, afirmó.

Mientras tanto, cientos de familias siguen esperando que las promesas se traduzcan en soluciones concretas, en una comuna donde la reconstrucción aún está lejos de completarse.

PURANOTICIA