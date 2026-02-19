Alcaldesa de Quilpué se reúne con la futura ministra de Seguridad para articular trabajo y enfrentar desafíos de la comuna

En el marco del inicio de un nuevo ciclo institucional a nivel país, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, sostuvo una reunión de trabajo con María Trinidad Steinert Herrera, la Ministra de Seguridad Pública designada por el Presidente electo, José Antonio Kast.

El objetivo de la cita fue exponer el escenario actual que enfrenta la comuna en materia de seguridad y avanzar en una agenda de colaboración que permita enfrentar de manera decidida los desafíos que impactan directamente en la calidad de vida de vecinas y vecinos.

Durante el encuentro, la futura secretaria de Estado destacó la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo entre el nivel central y los gobiernos locales para abordar los desafíos en materia de seguridad en los territorios. En esa línea, indicó que “abordar la seguridad en las comunas debe hacerse en conjunto con los alcaldes; no es una tarea que podamos enfrentar de manera aislada. Esta reunión nos permite conocer la realidad de Quilpué y proyectar un trabajo coordinado a partir del 11 de marzo”.

Posteriormente, la jefa comunal dio cuenta del complejo punto de partida con el que se inicia la actual gestión municipal, marcado por el aumento de delitos de alta connotación social, la presencia de bandas criminales, el desborde del comercio ambulante en sectores céntricos y residenciales, así como un deterioro generalizado en el enfoque integral de la seguridad pública tras los efectos del estallido social.

En este contexto, Corti señaló que “hemos sostenido una reunión de trabajo muy fluida, donde pudimos revisar datos concretos, iniciativas en desarrollo y proyectar líneas de trabajo conjunto, expresando además nuestras principales preocupaciones y desafíos en materia de seguridad”.

Se abordaron avances en ordenamiento territorial y recuperación de espacios, como la intervención en el sector Centenario frente al comercio ambulante, el abordaje de tomas, la regulación del fútbol amateur, la incorporación de la seguridad rural en la planificación comunal y el fortalecimiento de capacidades municipales mediante inversión en tecnología, herramientas y capital humano.

Asimismo, el municipio expuso iniciativas como el proyecto Lumipart, la implementación proyectada de estaciones de seguridad comunitaria y la necesidad de avanzar en estrategias de televigilancia, fortalecer operativos de fiscalización en zonas de alta concentración comercial y generar líneas de financiamiento específicas para proyectos de seguridad pública, considerando que a la fecha se han destinado más de $330 millones en vehículos, equipamiento y personal para la Dirección de Seguridad Pública.

