Alcaldesa de Quilpué reactiva programa «Pioneras 2» para abrir nuevos empleos a mujeres en medio de la alta cesantía en Marga Marga

Capacitar a mujeres en oficios históricamente masculinizados para responder a las necesidades reales del mercado laboral. Ese es el objetivo con el que la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, busca reactivar el programa «Pioneras 2», iniciativa que impulsó desde la Gobernación de Marga Marga y que hoy pretende convertir en una de las herramientas para enfrentar el complejo escenario laboral que vive la provincia, donde la desocupación alcanza el 11,7% en Villa Alemana, Limache, Olmué y Quilpué.

En conversación con Puranoticia.cl, la jefa comunal sostuvo que el fortalecimiento de las competencias laborales femeninas en áreas donde existe una alta demanda de trabajadores puede transformarse en una respuesta concreta a las tasas de desempleo.

"Creo que hemos entregado herramientas que no son las más adecuadas para que nuestras mujeres ingresen a oficios que no son tradicionales y que son más bien masculinizados y que sí se requiere mano de obra perfeccionando esa área. Nos reunimos con la Seremi del Trabajo y Chile Valora y, en nuestro caso, ya iniciamos el proceso –junto con Asiva incluso– para echar a andar el proyecto «Pioneras 2», que es el mismo que realizamos cuando estuvimos en la Gobernación de Marga Marga, a través del Hospital de Marga Marga y la construcción del mismo", sostuvo la autoridad.

El programa contempla un trabajo coordinado con municipios y distintos actores públicos y privados, con el objetivo de identificar con anticipación las obras que se ejecutarán en la provincia y, de esa forma, preparar mano de obra femenina en los oficios específicos que esas faenas requerirán cuando entren en desarrollo.

Como ejemplo de esa necesidad, la también presidenta regional de RN expresó que existen sectores donde hoy la escasez de trabajadoras ya representa un problema. Al respecto, indicó que "nosotros tenemos un déficit de cerca de 2.000 conductoras mujeres en la región de Valparaíso que, por distintas razones, hoy día no están cumpliendo con los requisitos y eso está echando a perder prácticamente la calidad de vida de nuestros habitantes. Por tanto, yo al menos estoy activando el proyecto «Pioneras» en áreas de oficios no tradicionales masculinizados".

El interés por participar en la iniciativa demuestra que existe una demanda importante por acceder a este tipo de capacitaciones. En ese contexto, la máxima autoridad de la Ciudad del Sol explicó a Puranoticia.cl que "en el «Pioneras 2» inicialmente tuvimos una postulación de 550 mujeres y nosotros vamos a poder hacer una cobertura de 100. Mientras más aliados estratégicos encuentre, mejor va a ser; y mientras más nos unamos los alcaldes de la provincia respecto de las obras, nos vamos a poder intercambiar bastante bien las cartas Gantt de lo que se van a hacer en los procesos".

También comentó que la iniciativa ya ha sido presentada tanto al Ministerio de Transportes como a representantes del sector del transporte público, con la finalidad de que las futuras licitaciones incorporen una mayor participación de mujeres conductoras. Asimismo, planteó la posibilidad de que el Estado financie las capacitaciones necesarias para facilitar su incorporación a ese rubro, considerando que los porcentajes actualmente exigidos siguen siendo reducidos.

Con el fin de ampliar el alcance del programa, Corti explicó que el Municipio de Quilpué ya comenzó a gestionar nuevos recursos junto a distintos organismos públicos. En esa línea, expuso que "yo tenía recursos para menos de 100 mujeres, pero como fue tan grande la postulación, ya iniciamos los procesos con Chile Valora y con el Ministerio del Trabajo para levantar y apalancar mayores recursos que eso, y ahora tenemos la conversación con Sence, que termina siendo súper importante".

De igual forma, la alcaldesa Corti también sostuvo que este tipo de programas debe transformarse en una política permanente para la región de Valparaíso, orientando la capacitación hacia oficios donde existe escasa participación femenina y mejores niveles de remuneración. A su juicio, especialidades como enfierradora, moldajista o capataz permiten acceder a empleos de calidad, con ingresos que pueden superar los $800 mil e incluso acercarse al millón de pesos, constituyéndose en una oportunidad concreta para mejorar la autonomía económica de las mujeres.

Así, para la alcaldesa Carolina Corti, enfrentar las elevadas cifras de desempleo que afectan a la provincia de Marga Marga requiere conectar la capacitación con las necesidades del mercado laboral. Bajo esa premisa, sostiene que «Pioneras 2» busca transformarse nuevamente en una herramienta para abrir espacios a mujeres en sectores donde hoy existe demanda de trabajadores, contribuyendo al mismo tiempo a disminuir las brechas de género y generar empleos de mayor calidad.

PURANOTICIA