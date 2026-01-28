Alcaldesa de Quilpué golpea la mesa por recorridos de micro que dejarán de circular: acusa falta de gestión y exige pronta solución

Vecinos de Quilpué y Villa Alemana han expresado su preocupación frente al inminente fin del servicio que prestan las líneas de microbuses C01, C02 y C03, pertenecientes a la empresa Transportes Rojas y Soto Limitada, cuyo contrato con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones vence este sábado 31 de enero a las 23:59:59 horas, sin que hasta ahora exista claridad respecto a su renovación o a la implementación de una licitación exprés que permita asegurar la continuidad de los recorridos.

La situación genera especial inquietud en la provincia de Marga Marga, ya que a contar de las 0:00 horas del domingo 1 de febrero estas líneas dejarían de circular, afectando directamente a cerca de 5 mil personas que utilizan diariamente este transporte para desplazarse entre sectores como Troncos Viejos, Belloto Norte y Los Pinos, y las estaciones del Metro de Valparaíso. Además, el eventual término del contrato dejaría sin trabajo a cerca de 30 conductores que forman parte de la empresa.

Frente a este escenario, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, decidió tomar cartas en el asunto y presentar un oficio ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, apuntando a la falta de medidas oportunas para enfrentar la interrupción del servicio. Al respecto, sostuvo que "hemos oficiado al Ministerio y a la Seremi de Valparaíso por la falta de gestión oportuna y un plan de contingencia en relación al término de contrato de los servicios C01, C02 y C03, que finalizan este 31 de enero".

La jefa comunal recalcó que el impacto en la Ciudad del Sol será significativo, recordando que en Quilpué cerca de 5 mil personas quedarían sin conexión, tanto dentro de la comuna como hacia otras como Valparaíso y Limache. En ese sentido, advirtió que "el fin de este servicio afecta directamente la conectividad de la comunidad, dificultando el acceso al trabajo, salud y otros servicios básicos".

Asimismo, Carolina Corti alertó sobre las consecuencias sociales y económicas que podría generar la suspensión del recorrido, señalando que esta situación "genera aumento de tiempos y costos de traslado, aislamiento de sectores, sobrecarga de otros modos de transporte, mayores riesgos de seguridad vial y un impacto negativo en la actividad económica y la calidad de vida de las personas".

En la misma línea, la autoridad hizo un llamado directo a las autoridades de la Seremi de Transportes, pidiéndoles que "se responsabilicen de su falta de diligencia oportuna, ya que más de 5 mil ciudadanos de Belloto Sur, Los Pinos, Colinas de Oro, Centro de Quilpué, Belloto y Belloto Norte se quedarán literalmente aislados".

Finalmente, la Alcaldesa de Quilpué exigió una pronta respuesta asegurando que "necesitamos ya una solución, menos palabras y acciones concretas. Nuestros vecinos no pueden seguir pagando los errores de este Gobierno".

Cabe recordar, una vez más que hasta el momento desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso no ha existido un pronunciamiento público sobre la situación, manteniéndose el silencio a pocos días del vencimiento del contrato.

