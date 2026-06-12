Alcaldesa de Quilpué defiende rol de la Subdere y hace llamado a fortalecer el municipalismo

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, expresó su preocupación frente a las propuestas que han surgido en el debate sobre el financiamiento municipal y que apuntan a eliminar la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), señalando que se trata de una institución que ha sido clave para avanzar en una distribución más justa y equilibrada de los recursos entre las comunas del país.

La jefa comunal sostuvo que es legítimo discutir cómo mejorar el sistema de financiamiento municipal, especialmente en momentos en que se analizan cambios importantes en materia de contribuciones y compensaciones para los municipios. Sin embargo, advirtió que esa conversación debe realizarse con responsabilidad y considerando la realidad de las comunas que no cuentan con los mismos niveles de ingresos.

“Entiendo que existan distintas miradas sobre cómo fortalecer a los municipios, pero creo que sería un error desconocer el rol que la Subdere ha cumplido durante décadas apoyando a las comunas que más lo necesitan. Chile no son solo las grandes ciudades; también son cientos de municipios que dependen de estos instrumentos para sacar adelante proyectos que mejoran la vida de sus vecinos”, señaló.

La alcaldesa destacó que, más allá de cualquier legítima crítica respecto de los procesos administrativos o la burocracia, la Subdere ha sido una de las principales herramientas del Estado para promover la descentralización y la equidad territorial.

“Cuando hablamos de desarrollo local, hablamos de plazas, luminarias, sedes sociales, cámaras de seguridad, mejoramiento de barrios, pavimentos y espacios públicos. Muchas de esas iniciativas han sido posibles gracias al apoyo de la Subdere. Por eso, antes de pensar en eliminar instituciones, debemos preguntarnos cómo las fortalecemos y cómo las hacemos más eficientes para que los recursos lleguen más rápido a las comunidades”, agregó.

Carolina Corti afirmó que una de las grandes virtudes de la Subdere ha sido precisamente permitir que comunas con realidades económicas muy distintas puedan acceder a oportunidades de financiamiento que, de otra forma, serían difíciles de alcanzar.

“Los municipios sabemos que no todos partimos desde el mismo punto. Hay comunas con una enorme capacidad de generar ingresos propios y otras que deben hacer grandes esfuerzos para responder a las necesidades de sus habitantes. El rol del Estado debe ser precisamente equilibrar esas diferencias y garantizar que el lugar donde una persona vive no determine sus oportunidades de desarrollo”, sostuvo.

La autoridad comunal agregó que el debate sobre el financiamiento municipal debe centrarse en cómo entregar más atribuciones, más recursos y más autonomía a los gobiernos locales, fortaleciendo las herramientas existentes en lugar de debilitarlas.

“Si queremos un Chile más descentralizado, más justo y más cercano a las personas, debemos fortalecer el municipalismo. Eso significa más confianza en los alcaldes, más recursos para los territorios y mejores mecanismos de distribución. La Subdere ha sido parte importante de ese esfuerzo y, por lo mismo, merece una discusión seria y responsable, lejos de consignas o soluciones simplistas”, indicó.

Finalmente, la alcaldesa de Quilpué hizo un llamado a que el debate nacional se enfoque en construir acuerdos que permitan avanzar en equidad territorial y desarrollo local.

“Las comunas no compiten entre sí; forman parte de un mismo país. Por eso necesitamos instituciones que ayuden a emparejar la cancha y a generar oportunidades para todos los territorios. Esa ha sido históricamente una de las misiones de la Subdere y estoy convencida de que sigue siendo una tarea indispensable para Chile”, concluyó.

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