Alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, asume liderazgo regional de RN con foco en la unidad y en la reconexión ciudadana

En un fin de semana calificado como “histórico” para Renovación Nacional, la alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, asumió como nueva presidenta regional en Valparaíso, marcando además un hito en la participación femenina dentro de la colectividad.

Durante una entrevista con Puranoticia Matinal, la jefa comunal abordó los principales lineamientos de su gestión, destacando la necesidad de fortalecer la conexión con la ciudadanía y revitalizar la participación política. “Vamos a trabajar con militantes, simpatizantes y vamos a hacer crecer nuestro padrón”, afirmó, subrayando que su administración buscará ampliar la base del partido más allá de sus filas tradicionales.

Corti reconoció que Renovación Nacional ha enfrentado una disminución en su representación política en los últimos años, lo que atribuyó, en parte, a una desconexión con la ciudadanía. En esa línea, enfatizó que uno de sus principales desafíos será “escuchar, diagnosticar correctamente” y recorrer las 38 comunas de la región para recoger las inquietudes locales.

La nueva presidenta regional también puso el acento en la unidad interna del partido, en medio de las diferencias históricas entre distintos sectores. “Tenemos que conformar un trabajo de unidad claramente donde todos tengan una voz”, sostuvo, apuntando a integrar diversas sensibilidades políticas dentro de una mesa más amplia.

Asimismo, destacó el rol que tendrán las mujeres en esta nueva etapa, adelantando la realización de un encuentro regional femenino como parte de su agenda. “Actualmente la mujer tiene muchísimo que decir al interior del partido”, indicó.

Finalmente, Corti planteó que uno de los objetivos centrales será recuperar la credibilidad en la política. “Las personas tienen que volver a sentir que estamos conectados con su realidad”, concluyó.

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