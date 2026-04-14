Alcaldesa de Quilpué atribuye amenazas en colegios a motivaciones políticas: "Esto no lo vivimos en la época del Presidente Boric"

Preocupación han generado en la región de Valparaíso y en el país las recientes amenazas de violencia, tiroteos o ataques en establecimientos educacionales, hechos que se han intensificado durante las últimas semanas y que se producen en un contexto marcado por el ataque con armas blancas ocurrido el 27 de marzo pasado en Calama, el cual dejó a una inspectora fallecida y a otras cuatro personas lesionadas.

En este escenario, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, entregó a Puranoticia.cl una controvertida interpretación de estos hechos, apuntando a la existencia de eventuales motivaciones políticas detrás de este tipo de situaciones en los establecimientos.

“Esto me hace sentir como cuando fui Gobernadora Provincial de Marga Marga en el periodo del 2019, que se nos incendiaba un lugar y se nos incendiaba otro a la vez, y las fuerzas de Carabineros y Bomberos tenían que definir por dónde partir. Aquí hay un modus operandi que partió desde este Gobierno. Entonces, también hay que ver qué es lo que hay detrás después de lo que pasó con la Ministra de Ciencia en esa universidad”, comenzó señalando la jefa comunal en Puranoticia Matinal.

En esa línea, la autoridad continuó su reflexión afirmando que “aquí hay grupos que son organizados y que están manteniendo un estado de estrés social sin ninguna responsabilidad, para que las personas empiecen a sentirse en este estado de estrés. Ese estrés social lo están provocando algunas personas”.

Consultada directamente respecto a si considera que existen motivaciones políticas detrás de estas violentas amenazas en colegios, Corti respondió que “no te puedo decir que no. Absolutamente, porque durante cuatro años nosotros no vivimos este mundo. Lo vivimos desde el 11 de marzo en adelante. Nosotros no vivimos este mundo en la época del Presidente Boric. Independiente que hoy día aprueben o no aprueben las medidas del Presidente Kast, la paz social respecto del tema secundario y universitario estuvo quieta. Si es cosa de revisar las imágenes de prensa”.

Asimismo, la Alcaldesa de la Ciudad del Sol apuntó a una "responsabilidad de la oposición constructiva. Basta de que nosotros hayamos vivido una situación social como la que vivimos y en las condiciones que nos dejó para enfrentar una pandemia que fue difícil. Hoy estamos enfrentando una guerra internacional. Esto no es al azar, no podemos echar por la borda lo que hemos tratado de avanzar estos años en paz social”.

“Yo creo que hay una reflexión más profunda, independiente que uno sea de un sector o de otro, uno tiene como responsabilidad no hacer llamados a la violencia ni hacer llamados a ningún tipo de actos que hoy día no justifiquen. Si lo de la Ministra de Ciencia fue muy grave”, complementó la jefa comunal.

En relación con las amenazas registradas en distintos establecimientos, la autoridad indicó que, más allá del caso ocurrido en Calama, “en todas las otras amenazas no se ha encontrado ningún aparato, gracias a Dios. Y esperemos no encontrar nada. Pero atemorizar a la población sí lo han hecho. Atemorizar a los apoderados también. ¿O tú crees que los niños en Quilpué, después de vivir un incendio como el que vivieron, no se ven afectados en su salud mental, porque les están diciendo que tienen que desalojar por bomba o por ataque terrorista? Eso es falta de conciencia social”.

Finalmente, Carolina Corti precisó a Puranoticia Matinal que "estoy diciendo que no tengo la idea el origen (de las amenazas). Lo que sí sé es que hay un grupo de la parte de oposición que está estresando socialmente porque la activación de las universidades, la activación de los colegios, no es casualidad”.

Las declaraciones de la Alcaldesa de Quilpué se producen en medio de un escenario de creciente preocupación por la seguridad al interior de las comunidades educativas de la región de Valparaíso y el país en general, donde las amenazas han generado temor entre estudiantes, docentes y apoderados, abriendo además un debate sobre las causas de estos episodios y las responsabilidades políticas en torno a su origen.

PURANOTICIA