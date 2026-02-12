Alcaldesa de Quilpué acusó "ausencia del Estado" y "prepotencia y soberbia" del Gobierno tras megaincendio

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, acusó "ausencia del Estado” tras el megaincendio de 2024 y acusó “soberbia" y "prepotencia" del Gobierno de Gabriel Boric al no aceptar la ayuda ni la asesoría de privados.

En entrevista con radio Duna, la jefa comunal manifestó que "obviamente hubo ausencia del Estado. Aquí costó mucho hacer entender a las autoridades vigentes, estoy hablando del Presidente de la República (Gabriel Boric). Solicité muchas veces hablar con él y me costó ocho meses concretar el encuentro”.

La autoridad agregó que “yo creo que había dos cosas, y lo voy a decir muy fuerte y claro, porque se lo dije en su momento al Presidente: cuando uno enfrenta una emergencia de esta magnitud necesita ayudas de todos lados. Especialmente de personas que han tenido experiencia. El problema es que el Gobierno no se dejó ayudar en una emergencia como esta".

Corti aseguró que en situaciones de esta magnitud habría que contactar a personas que “han vivido esta emergencia, como por ejemplo el Desafío Levantemos Chile. Cuando llega mi administración, yo pido e imploro que se incorpore a la reconstrucción”.

Y acusó que el Gobierno no “aceptaba” la ayuda de privados. “Es falta de conocimiento, pero también un poco de prepotencia y soberbia en no aceptar la ayuda cuando no conoces”, sostuvo.

En relación con las irregularidades denunciadas por Contraloría en el manejo de la emergencia, la alcaldesa aseguró que cuando asumió la cabeza del Municipio -el 6 de diciembre de 2024- constató “un desorden administrativo importante. Además, encontramos dineros que no habían sido gastados en primera respuesta (…) llegaron en febrero para la primera respuesta a la emergencia, eran 500 millones de pesos de los cuales se habían gastado solo 150", sostuvo.

Por lo mismo, aseguró que no le sorprendió el informe de Contraloría, “porque yo creo que esa época fue un desorden integral”, finalizó.

