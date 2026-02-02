Alcaldesa de Quilpué a dos años del megaincendio afirma que el proceso de reconstrucción sigue evidenciando "respuestas desiguales"

Tras el megaincendio ocurrido los días 2 y 3 de febrero de 2024, la Municipalidad de Quilpué realizó un acto conmemorativo para honrar la memoria de las personas fallecidas y acompañar a quienes vieron afectada su tranquilidad tras la pérdida de sus hogares.

Si bien han transcurrido dos años desde la tragedia, las cifras dan cuenta de un proceso aún inconcluso, donde se encuentra mucho por hacer en materia de reconstrucción.

Al respecto, la alcaldesa Carolina Corti señaló que "aún hoy, el balance sigue siendo duro. No basta con cifras ni porcentajes si esos números no reflejan a todas las familias afectadas. Una reconstrucción que deja personas fuera no puede considerarse completa ni justa, porque el dolor no se mide en estadísticas y lo justo no admite exclusiones”.

La autoridad agregó que ”la reconstrucción debe ser universal y no segmentada, poniendo en el centro a las personas y no las categorías administrativas. Como administración municipal, asumimos desde diciembre del año 2025 la responsabilidad de no quedarnos inmóviles. No nos fue suficiente aceptar que el avance fuera mínimo ni resignarnos a plazos de cinco años o más, como si la vida de las familias pudiera ponerse en pausa”.

Desde la Municipalidad de Quilpué se han impulsado diversas medidas para acompañar a los vecinos durante la emergencia y su proceso de recuperación. Entre ellas, destaca la creación de una Oficina de Reconstrucción, destinada a canalizar apoyos y dar seguimiento a las necesidades de las familias damnificadas.

Asimismo, la alcaldesa Corti ha expuesto en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el Senado, con autoridades nacionales y con la Contralora Dorothy Pérez, todo esto con el único afán de que los procedimientos se simplifiquen y lleguen los beneficios a los afectados.

En la ceremonia conmemorativa, la autoridad comunal enfatizó además en la necesidad de fortalecer la conducción institucional de la reconstrucción, señalando que este proceso debe estar radicado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, puesto “que es donde existen las capacidades técnicas, la experiencia urbana y las herramientas necesarias para enfrentar procesos de esta magnitud”.

Dicha instancia, contó también con la presencia del futuro Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien señaló que "desde el 11 de marzo, cuando asumamos para acelerar la reconstrucción; eliminar la burocracia; el concepto tan cruel de los inhábiles; que cada techo quemado pueda tener una reconstrucción. Ese es nuestro compromiso, estamos avanzados con eso y vamos a trabajar de la mano con la Municipalidad de Quilpué, con la alcaldesa Corti y su equipo de reconstrucción”.

Complementó que “este acto es en memoria de los fallecidos y también de lo que ocurrió, aquí tenemos un doble incentivo para cumplir el mandato que nos dio el presidente de trabajar”.

Finalmente, la ceremonia culminó con un acto en el que los vecinos se acercaron a la placa ubicada en el Estadio Villa Olímpica para dejar flores y rendir homenaje a los familiares y amigos que fallecieron en la tragedia.

