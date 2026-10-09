Alcaldesa Corti remueve al administrador municipal de Quilpué en medio de polémica por gasto en personal y temor a despidos

La discusión por el financiamiento del personal municipal se ha convertido en un foco de tensión en Quilpué. La modificación presupuestaria por $459 millones impulsada por la administración de la alcaldesa Carolina Corti abrió cuestionamientos sobre el cumplimiento de los límites legales para las contrataciones a contrata y encendió las alertas por las posibles consecuencias laborales de un eventual ajuste.

En medio de esta controversia, este viernes 9 de octubre se conoció que la jefa comunal removió de su cargo al administrador municipal, Patricio Herrera Carazo, en un escenario marcado por las críticas de concejales a la planificación presupuestaria y la incertidumbre sobre la continuidad de algunos funcionarios, situación que se iba a discutir esta semana en el Concejo Municipal, pero que ni siquiera fue puesto en tabla.

Una de las voces más críticas ha sido la concejala Laura González, quien advirtió que la modificación podría exceder el límite establecido por la Ley 18.883 y anunció que rechazaría la propuesta. Además, alertó sobre la posibilidad de un ajuste forzoso de personal que pudiera traducirse en despidos, aunque hasta ahora no existe una cifra confirmada de trabajadores afectados ni una decisión oficial de desvinculación.

Durante la discusión en la antepasada sesión del Concejo Municipal, la edil González recordó que esa alternativa había sido evaluada desde la propia administración municipal y no surgido del órgano colegiado. También cuestionó los antecedentes de las contrataciones y las responsabilidades por la situación presupuestaria.

La preocupación por la continuidad laboral también fue planteada por otros concejales. Paula Castro llamó a revisar los procedimientos internos para evitar que se repitan situaciones similares, mientras Renzo Aranda manifestó inquietud por la incertidumbre entre los trabajadores y pidió avanzar hacia una solución. Francisco Villegas, en tanto, solicitó agilizar la entrega de antecedentes para resolver la modificación presupuestaria y consultó por los contratos próximos a vencer.

Ante esa inquietud, la alcaldesa Carolina Corti le aseguró al edil del Frente Amplio (FA) que "ya están en proceso de renovación, así que tranquilidad con eso".

Pero vale hacer presente que la controversia no se limita a los recursos para contratas. Los antecedentes expuestos por González también incluyen $101 millones para honorarios y cerca de $462 millones para programas comunitarios, montos que forman parte de los cuestionamientos sobre la planificación financiera del municipio.

Así, la salida de Patricio Herrera se conoce en medio de una discusión que mantiene bajo presión a la administración de Corti, mientras los concejales esperan claridad sobre el financiamiento del personal y las medidas que se adoptarán para evitar que la controversia termine afectando a los trabajadores municipales.

PURANOTICIA