Alcaldesa de Valparaíso anuncia su respaldo al proyecto de ley de Royalty Portuario

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, se ha sumado de forma contundente al debate por la Ley de Royalty Portuario, una iniciativa que busca que una parte de las millonarias ganancias de la actividad marítima se queden en las comunas que albergan a los grandes terminales.

En una declaración sobre el fondo del proyecto de ley, la jefa comunal afirmó que "es una injusticia que la riqueza que nosotros vemos por nuestras costas no quede en la ciudad de Valparaíso. Desde ese punto de vista, creemos que es sumamente importante que junto con el avance del proyecto y la evaluación ambiental de la ampliación portuaria, se hable de inmediato de cuál va a ser el mecanismo, la vía jurídica y normativa para efecto de que los puertos dejen riquezas también en las comunas donde están emplazados”.

Con su postura, la alcaldesa Nieto ha puesto de manifiesto la creciente demanda de las ciudades costeras que sienten que no se benefician de manera equitativa del desarrollo de la industria portuaria. El proyecto de ley busca establecer un mecanismo de compensación económica directa que permita a municipios como Viña del Mar y Valparaíso invertir en desarrollo local, infraestructura y servicios para sus habitantes.

La decisión de la alcaldesa de vincular el avance del proyecto con la evaluación ambiental de la expansión portuaria es un movimiento estratégico que busca presionar al Gobierno y a los operadores portuarios para que aborden la redistribución de recursos como un requisito fundamental para el crecimiento futuro de la industria en la región.

PURANOTICIA