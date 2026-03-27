Alcaldes del Gran Valparaíso elevan la voz por alza de combustibles: exigen medidas urgentes al Gobierno y advierten impacto social

En una convocatoria realizada en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, alcaldes de la región de Valparaíso se reunieron para abordar el impacto del alza en los precios de los combustibles y acordaron solicitar medidas urgentes al Gobierno central para mitigar sus efectos en la ciudadanía y en la gestión municipal.

La instancia, impulsada por la Asociación de Municipalidades de la región, tuvo como eje exigir una reunión con autoridades del Ejecutivo —en particular con el ministro del Interior, Claudio Alvarado— y levantar propuestas concretas.

En el encuentro también participaron Óscar Calderón (s) de La Cruz y un representante de Calle Larga, ampliando el carácter territorial de la convocatoria.

En ese contexto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, advirtió que la situación es crítica: “No hay cómo sostener a las comunas si es que esto se extiende en el tiempo y no existe un plan de apoyo para los gobiernos locales”.

Asimismo, insistió en congelar las tarifas del transporte público, señalando que el impacto ya se siente en los hogares: “Estamos recibiendo el llamado de muchos vecinos que nos están pidiendo cajas de alimentos, se volvieron a activar ollas comunes”, agregando que el aumento de costos ha obligado a priorizar el gasto en transporte por sobre necesidades básicas.

En la misma línea, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, cuestionó el impacto de las medidas actuales en las familias: “Ante una situación financiera compleja, este gobierno ha decidido que quienes asuman sean las personas más humildes”. Además, enfatizó la necesidad de unidad municipal y de ser escuchados por el nivel central: “Se nos van a venir tiempos difíciles (…) y tenemos que responder con solicitudes expresas al Gobierno”.

Nieto también respaldó la principal demanda del encuentro, afirmando que “es elemental ser capaces de frenar el aumento de la tarifa del transporte”.

Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, subrayó la importancia del diálogo con el Ejecutivo y la coordinación entre municipios: “Los municipios han sido quienes han sacado adelante las emergencias más grandes de este país y ahora la emergencia apunta directamente al bolsillo de cada chileno”. En ese sentido, planteó evaluar medidas como un IFE de emergencia acotado y reforzar el trabajo conjunto para enfrentar la crisis.

Desde otras comunas, los alcaldes respaldaron el carácter transversal de la instancia. El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, destacó la unidad alcanzada y afirmó que “los alcaldes no los vamos a dejar solos”, mientras que su par de Olmué, Jorge Jil —quien además participa como representante del capítulo regional de la Asociación Chilena de Municipalidades— advirtió que “el alza impacta directamente en los presupuestos municipales y podría afectar tanto el transporte como la canasta básica”.

En tanto, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay declaró que "en Villa Alemana estamos viviendo con mucha preocupación el impacto del alza de los combustibles. Valoramos profundamente la reunión sostenida este viernes por los alcaldes del Gran Valparaíso, porque da cuenta de una preocupación transversal y de la urgencia de abordar este tema de manera coordinada con el Gobierno. Como alcalde, quiero señalar que tenemos confianza en el nuevo Gobierno y en su disposición a escuchar y buscar soluciones, pero al mismo tiempo es innegable el fuerte impacto que esta alza está generando en los bolsillos de las familias. Por eso, esperamos que en la toma de decisiones prime el bien mayor, entendiendo que hoy se requieren medidas concretas y oportunas para aliviar el costo de la vida de nuestra gente".

Añadió que "vamos a tomar medidas para realizar convenios que permitan mejorar los ingresos del municipio, tanto con la academia como con la empresa privada".

Asimismo, durante la jornada se planteó la necesidad de aumentar recursos a nivel regional para impulsar proyectos que generen empleo en las comunidades y enfrentar el impacto económico del alza de los combustibles.

Finalmente, los jefes comunales coincidieron en que la próxima semana será clave para concretar una reunión con el Gobierno, donde esperan presentar un plan conjunto que permita enfrentar el alza de los combustibles y evitar un mayor deterioro en la calidad de vida de los habitantes de la región.

PURANOTICIA