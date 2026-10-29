Alcaldes de Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Tabo y El Quisco solicitan mayor dotación policial ante aumento de delitos

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en las comunas de la provincia de San Antonio, la delegada presidencial provincial, Soledad Loyola, junto a los alcaldes de Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Tabo y El Quisco, se reunieron con el general inspector de Carabineros, Rodrigo Espinoza, para plantear las principales necesidades del territorio y solicitar un refuerzo de los recursos policiales.

Las autoridades entregaron un petitorio a Carabineros, enfocado en el aumento de los delitos e incivilidades en las comunas del litoral, con especial preocupación por los hechos de violencia registrados durante esta semana en Cartagena y El Tabo.

Entre los temas abordados estuvieron el despliegue del Plan Verano, el fortalecimiento de la dotación policial y la disponibilidad permanente de personal y equipamiento, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta y la prevención del delito en la provincia de San Antonio.

La alcaldesa de Cartagena, Lily Silva, agradeció la invitación "para conversar sobre lo que está pasando en las comunas de la provincia de San Antonio y también abordar el Plan Verano, que nos importa tanto. Queremos enfrentar esta temporada con una dotación adecuada y un trabajo colaborativo junto a Carabineros”.

Por su parte, el general inspector Espinoza comentó que "ha sido una reunión muy fructífera. En particular, respecto de Cartagena, conocemos la problemática que afecta a la comuna y hemos asumido el compromiso de planificar el despliegue del Plan Verano, manteniendo las dotaciones que han contribuido a mejorar la sensación de seguridad y nuestra presencia preventiva”.

Asimismo, agregó que se trabajará para que el jefe de zona que asumirá la próxima semana contribuya a abordar las necesidades de seguridad, tanto de la provincia como de Cartagena en particular.

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