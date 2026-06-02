Alcaldes de Quintero, Santo Domingo y Rinconada quedan en la mira de Contraloría por no actualizar declaraciones patrimoniales

La Contraloría General apercibió a partir del miércoles 27 de mayo, a 15 alcaldes de distintas zonas del país, debido a que no presentaron las actualizaciones obligatorias de sus declaraciones. Esto, como parte de su proceso de revisión y control de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP).

A través de los oficios remitidos a cada autoridad, se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar sus DIP. De mantenerse el incumplimiento, el organismo iniciará los procedimientos sancionatorios formales, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

Esa misma norma legal señala las sanciones a las que se exponen quienes incumplan el apercibimiento efectuado por la Contraloría y que van desde una multa de entre 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) o, incluso, la destitución del cargo si, pasados cuatro meses desde la sanción inicial, la autoridad sigue sin regularizar su DIP.

ALCALDES APERCIBIDOS

Rabindranath Acuña, San Rosendo, Región del Biobío Carlos Correa, Empedrado, Región del Maule Alejandro Cuminao, Melipeuco, Región de La Araucanía Patricio Fernández, Cabo de Hornos, Región de Magallanes Juan Galdames, Rinconada, Región de Valparaíso Emilio González, Los Muermos, Región de Los Lagos Víctor Hugo González, Los Sauces, Región de La Araucanía Guillermo Martínez, Toltén, Región de La Araucanía Roberto Pérez, José de Maipo, Región Metropolitana Deborah Paredes, Sierra Gorda, Región de Antofagasta Fernando Rodríguez, Santo Domingo, Región de Valparaíso Rolando Silva, Quintero, Región de Valparaíso Orlando Vargas, Arica, Región de Arica y Parinacota Jaime Vásquez, Lota, Región del Biobío Félix Vita Manquepi, Alto Biobío, Región del Biobío

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