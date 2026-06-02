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Alcaldes de Quintero, Santo Domingo y Rinconada quedan en la mira de Contraloría por no actualizar declaraciones patrimoniales

Alcaldes de Quintero, Santo Domingo y Rinconada quedan en la mira de Contraloría por no actualizar declaraciones patrimoniales

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Los jefes comunales figuran entre las 15 autoridades del país notificadas por el organismo fiscalizador, que les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar su situación.

Alcaldes de Quintero, Santo Domingo y Rinconada quedan en la mira de Contraloría por no actualizar declaraciones patrimoniales
Martes 2 de junio de 2026 18:18
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ALCALDES APERCIBIDOS 

La Contraloría General apercibió a partir del miércoles 27 de mayo, a 15 alcaldes de distintas zonas del país, debido a que no presentaron las actualizaciones obligatorias de sus declaraciones. Esto, como parte de su proceso de revisión y control de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP).

A través de los oficios remitidos a cada autoridad, se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar sus DIP. De mantenerse el incumplimiento, el organismo iniciará los procedimientos sancionatorios formales, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

Esa misma norma legal señala las sanciones a las que se exponen quienes incumplan el apercibimiento efectuado por la Contraloría y que van desde una multa de entre 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) o, incluso, la destitución del cargo si, pasados cuatro meses desde la sanción inicial, la autoridad sigue sin regularizar su DIP.

ALCALDES APERCIBIDOS 

  1. Rabindranath Acuña, San Rosendo, Región del Biobío
  2. Carlos Correa, Empedrado, Región del Maule
  3. Alejandro Cuminao, Melipeuco, Región de La Araucanía
  4. Patricio Fernández, Cabo de Hornos, Región de Magallanes
  5. Juan Galdames, Rinconada, Región de Valparaíso
  6. Emilio González, Los Muermos, Región de Los Lagos
  7. Víctor Hugo González, Los Sauces, Región de La Araucanía
  8. Guillermo Martínez, Toltén, Región de La Araucanía
  9. Roberto Pérez, José de Maipo, Región Metropolitana
  10. Deborah Paredes, Sierra Gorda, Región de Antofagasta
  11. Fernando Rodríguez, Santo Domingo, Región de Valparaíso
  12. Rolando Silva, Quintero, Región de Valparaíso
  13. Orlando Vargas, Arica, Región de Arica y Parinacota
  14. Jaime Vásquez, Lota, Región del Biobío
  15. Félix Vita Manquepi, Alto Biobío, Región del Biobío

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