Alcalde Valenzuela atribuye alta aprobación ciudadana a su presencia en calles y barrios de Limache: "Un vecino que hace gestión"

La reciente encuesta elaborada por Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile posicionó al alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, como la autoridad comunal con mejor evaluación de entre los siete medidos en la región de Valparaíso.

El sondeo reveló que un 56,7% de los consultados aprueba su gestión en los primeros diez meses al mando de la Municipalidad, mientras que un 27,1% manifestó desaprobación. En tanto, un 16,2% dijo no saber o prefirió no responder.

Consultado por estos números, Luciano Valenzuela los atribuyó a uno de los principales ejes de su administración: la alta presencia en calles y barrios de la comuna. De hecho –y según explicó en conversación con Puranoticia.cl– esta estrategia le ha permitido posicionarse ante la comunidad como “un vecino más”, lo que a su juicio explicaría el nivel de cercanía y respaldo reflejado en el reciente sondeo.

"Lo tomamos con gratitud de parte de la respuesta de los vecinos, que con el equipo lo estuvimos conversando y analizando. Sabemos que este es una foto del momento y en este momento los vecinos están validando lo que estamos generando. Y si tú me preguntas, sin saber el quehacer de cada comuna, lo que sí nosotros estamos generando es harta presencia en las calles, en los barrios", sostuvo Valenzuela.

Asimismo, puntualizó que "estamos tratando de conectarnos con temas que quizás no van a salir en titulares de grandes medios, pero que para el vecino y para la vecina sí son importantes. Yo creo que los equipos que nos acompañan en las reuniones en terreno han logrado percibir cómo podemos solucionar problemas que representan a los barrios, comunidades y localidades, y eso yo creo que se traduce en este respaldo ciudadano que, por supuesto, lo agradecemos muchísimo porque también es un bálsamo para seguir haciendo gestión acá en la comuna".

También precisó que "cada ciudad va eligiendo y va proyectando a la autoridad que necesita. Y cuando uno logra estar en la sintonía de lo que la gente quiere y uno responde a eso, tiene esta respuesta. Ahora, no significa que sea como una fórmula mágica, sino que responde a este momento. Los grandes temas igual los estamos tratando, como el puente que hoy día tenemos con RS o la calle República, pero yo creo que tenemos que compatibilizar los grandes temas con las bajadas locales".

Respecto a si cree que su evaluación positia se debe a que la comunidad lo percibe como "un vecino más", expresó que "yo creo que esa es una buena definición, la de un vecino que hace gestión y esa gestión ojalá sea lo más rápido posible".

De igual forma, abordó temáticas relacionadas al municipalismo, diciendo que "tenemos que analizar las vueltas largas que tenemos que darnos todos los Alcaldes y Alcaldesas para tratar de sacar adelante un proyecto. A ratos, colocar un lomo de toro en un camino rural o colocar una señalética en un lugar que uno no administra, hace que nuestra gestión se dilate más de lo que debiera".

"Ojalá que podamos reformular el municipalismo, tratando de dar más atribuciones en estos temas que tienen una resolución más inmediata. No estoy hablando de saltarnos los comités ambientales ni resoluciones que no tomemos en cuenta, sino desde la gestión, desde el día a día, desde el poder generar la solución que un vecino necesita. Insisto, es lo que los vecinos están viendo que hemos podido generar acá en la comuna de Limache", sentenció el jefe comunal en diálogo con Puranoticia.cl.

