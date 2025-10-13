Click acá para ir directamente al contenido
Alcalde Valenzuela asegura que el servicio nocturno de buses se ampliará hasta Limache

El jefe comunal indicó que "tuvimos reuniones con EFE con la Delegación Provincial, levantamos la problemática y el comité de expertos accedió a un recorrido nocturno".

Lunes 13 de octubre de 2025 16:56
Durante el mes de septiembre, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y el Ministerio de Transportes anunciaron la puesta en marcha de un recorrido nocturno desde Valparaíso a Villa Alemana, dejando fuera de ese acuerdo a Limache, pese a que el alcalde Luciano Valenzuela había avanzado en esa gestión con la cartera.  

Tras ese anuncio, la autoridad comunal solicitó nuevamente estudiar la opción de que el recorrido nocturno pudiese llegar hasta Limache, recibiendo buenas noticias de voz del delegado provincial de Marga Marga, Fidel Cueto.

“En el primer semestre tuvimos una reunión con el Ministerio de Transportes (…) como quedamos fuera de la licitación por ser Área Metropolitana, solicitamos alternativas. Tuvimos reuniones con EFE con la Delegación Provincial, levantamos la problemática y el comité de expertos accedió a un recorrido nocturno”, dijo.

El Alcalde de Limache quedó a la espera de ser notificado del avance de los trámites administrativos que permitirán la implementación de la medida.

