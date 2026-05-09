Alcalde Nelson Estay emplaza al Congreso y parlamentarios “a tramitar una ley que aumente las penas”

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, emplazó al Congreso Nacional a endurecer las penas contra la delincuencia y aseguró que el principal problema en materia de seguridad no pasa sólo por aumentar la cantidad de policías, sino principalmente por terminar con la “puerta giratoria” que permite que delincuentes reincidentes vuelvan rápidamente a las calles.

Las declaraciones las realizó este viernes tras participar en el Encuentro de Autoridades Locales 2026 realizado en la comuna de La Reina, organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH). En la instancia se abordó la implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal, normativa que comenzará a operar durante agosto.

El jefe comunal sostuvo que Villa Alemana ya se encuentra trabajando anticipadamente en la preparación de sus equipos municipales y patrulleros para enfrentar esta nueva etapa, destacando además el trabajo coordinado con Carabineros y las mayores atribuciones que tendrán los inspectores municipales. Sin embargo, Estay fue enfático en señalar que el foco de la discusión debe estar puesto en endurecer las sanciones para quienes cometen delitos.

“No he visto todavía a ningún parlamentario con una bandera de lucha diciendo ‘vamos a tramitar una ley que aumente las penas””, afirmó el alcalde, cuestionando que el debate siga concentrándose únicamente en aumentar dotaciones policiales sin abordar, a su juicio, el verdadero origen del problema. En esa línea, agregó que “aquí lo que hay que hacer es pasarle la cuenta al Poder Legislativo. Creo que es fundamental que aumenten las penas. Aquella persona que roba un lugar habitado debe tener una pena gravísima y efectiva. Lo mismo quien roba un celular o una gargantilla en pleno centro: pena efectiva de cárcel”.

El alcalde advirtió que actualmente existen delincuentes que son detenidos decenas de veces y recuperan rápidamente su libertad, situación que calificó como insostenible. “Todos sabemos que las personas que delinquen y son detenidas 30, 40 o 50 veces, a los tres días están afuera. Y eso no puede pasar. Creo que ahí estamos al debe como país”, sostuvo.

Asimismo, planteó que los municipios deben unirse para exigir cambios concretos en materia legislativa a través de la Asociación de Municipalidades de Chile, solicitando al Parlamento y al Poder Ejecutivo avanzar en leyes que permitan endurecer las penas y entregar mayor protección a las familias. “Necesitamos unirnos como municipios y solicitarle al Parlamento que haga un trabajo bien hecho en materia de legislación y aumento de penas. El Poder Legislativo debe endurecer las penas para aquellos que delinquen y nos tienen aterrorizados. Hay que hacer leyes que el delincuente le tema porque hoy se ríen de ellas”, sentenció.

Finalmente, Estay indicó que la nueva Ley de Seguridad Municipal debe venir acompañada de financiamiento real para los municipios, advirtiendo que muchas veces las nuevas obligaciones terminan siendo absorbidas económicamente por las administraciones comunales.

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