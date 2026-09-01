Alcalde Morales acusa a Enap de estar "al debe" con Puchuncaví y apunta a gerente: "Ni siquiera me ha contestado un llamado"

Una dura crítica a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) lanzó el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, quien acusó a la compañía estatal de mantener una relación deficiente con la comuna y cuestionó directamente la falta de disposición de su gerente general para establecer contacto con el Municipio que administra.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia que enfrenta Enap por las inconsistencias detectadas en la metodología utilizada durante años para calcular la recuperación de azufre en la Refinería Aconcagua, ubicada en la comuna de Concón, situación que actualmente es investigada por organismos públicos.

"Como alcalde de la comuna de Puchuncaví, respecto a los hechos ocurridos en Enap, me parece grave porque pone un manto de duda no tan solo para la empresa sobre la zona, sino que pone un manto de duda también —y lo lamento mucho— por el resto de todas las empresas de la zona", afirmó el jefe comunal.

De igual forma, sostuvo que los antecedentes deben ser investigados y eventualmente sancionados con el máximo rigor, considerando que se trata de información relacionada con el funcionamiento de una empresa estatal.

En ese sentido, puso el acento en que "estamos hablando de datos que reflejan el trabajo de una empresa frente al Estado, al Gobierno y a la comunidad".

Sin embargo, Morales fue especialmente crítico respecto de la relación que Enap mantiene con Puchuncaví, asegurando que "a mi juicio, durante los años que llevo como Alcalde, siento que es una empresa que no ha estado a la altura de tener un gesto con la comuna de Puchuncaví; al contrario, puedo decir que solo ha entregado señales nulas para la comuna, principalmente con el municipio".

Y luego apuntó directamente a la máxima autoridad ejecutiva de la compañía, Julio Friedmann: "Creo que también es bueno dejar presente que el gerente general ni siquiera me ha contestado un llamado, con la intención de poderme conectarme con él", reveló Morales.

De igual forma, el Alcalde de Puchuncaví aseguró que "cuando uno deja una información para tomar contacto, y queda registrada el día 25 de agosto del año 2025, creo que la señal es clara y deja bastante que desear".

No obstante, Morales comentó que "en su oportunidad, debo reconocer que sí se acercaron a hablar conmigo cuando estos lamentables hechos del manejo de la información quedaron a la luz pública".

La autoridad comunal fue todavía más categórico al indicar que "hoy día la empresa Enap está al debe con la comuna de Puchuncaví, y quiero ser muy claro en aquello; y además de estar al debe con la comuna también es una falta de respeto a este territorio que ha dado una pelea grande en materia medioambiental y ha tenido que sufrir más de alguna situación respecto a la propia empresa Enap".

La crítica del Alcalde se enmarca en el hecho de que "Puchuncaví es parte del desarrollo de la región, es parte del desarrollo del país, es una zona de abastecimiento estratégico".

Frente a este escenario, Morales emplazó a la estatal a que "todavía tienen la oportunidad de poderse acercar a nuestra administración, tienen la oportunidad de acercarse a nuestra comunidad a través del municipio porque somos los dueños de casa y las autoridades de turno que respaldamos a nuestra comunidad".

El alcalde también apuntó a la responsabilidad que, a su juicio, debe asumir una empresa estatal frente a las dudas que hoy existen, diciendo que "creo que hoy día Enap tiene también una oportunidad de poder subsanar este tremendo error y manto de duda que ha dejado en la zona por lo que deben estar a la altura de lo que es una empresa estatal como Enap".

Finalmente, Morales cerró su intervención insistiendo en que, "a mi juicio, Enap ha estado al debe con la comuna de Puchuncaví en muchos aspectos".

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