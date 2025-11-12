Alcalde Mella y feroz balacera que dejó tres muertos y cuatro heridos en población de Quillota: "Cosas así no habían ocurrido nunca"

Consternación existe en Quillota debido a la balacera que dejó a tres personas fallecidas y cuatro lesionadas al interior de un departamento ubicado en la calle Cachapoal de la población Ríos de Chile, en la zona surponiente de la comuna.

Por causas que se investigan, pero que tendrían que ver con un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales, una feroz balacera en un block dejó a dos personas fallecidas en el lugar y a otra que perdió la vida en el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca.

El hecho fue analizado por el alcalde Luis Mella, quien en declaraciones a la radio Libra de Quillota, comentó que "si vamos a hacer lo mismo, no nos sirve".

Luego sostuvo que "hay cosas que son propias de la delincuencia y hay cosas que han ocurrido antes, porque también quiero poner todo en su justa medida. Esto es gravísimo y estas cosas así como las de anoche, no habían ocurrido nunca".

El jefe comunal también reveló que conversó con el delegado presidencial provincia, José Orrego, quien se comprometió a agendar una reunión que contara con la presencia de las principales autoridades gubernamentales y policiales para abordar lo ocurrido.

"La idea es que vengan las máximas autoridades regionales de Carabineros, de la PDI y de la Brigada de Homicidios, para escuchar alguna respuesta de lo que venimos preguntando hace mucho tiempo sobre lo que está pasando con estos focos", dijo.

De igual forma, ratificó que "hay tres personas identificadas y detenidas: uno con heridas leves, otro muy grave y tres fallecidos. Son personas conocidas, algunas con orden de detención, unas con antecedentes y otras sin. Pero eso ya está controlado".

Finalmente Mella expuso que "la investigación dirá si hubo más involucrados que escaparon, todo eso no lo manejo yo en estos momentos, pero la Policía y la Fiscalía lo darán a conocer cuando corresponda y y eso es lo que nos tienen que informar".

