Alcalde Estay destaca servicio nocturno de buses entre Valparaíso y Villa Alemana: "Significa más tranquilidad y mejor calidad de vida"

EFE Valparaíso pondrá en marcha –desde octubre– un servicio complementario de buses nocturnos, gracias a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El nuevo servicio –identificado como N 01– funcionará desde las 23:00 hasta las 06:00 horas, entre estaciones Puerto y Peñablanca, replicando el trazado ferroviario y permitiendo a los usuarios contar con una alternativa segura y confiable tras el fin de la operación del Tren Limache - Puerto, también conocido como Metro Valparaíso.

Sobre esto se refirió el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, quien señaló que "finalmente llega este anuncio que responde a una necesidad muy sentida por Villa Alemana, sobre todo después de las recientes complicaciones en el transporte en la provincia con la salida de un operador y la llegada de nuevos en marcha blanca".

En esa misma línea, el jefe comunal sostuvo que "contar con buses nocturnos de EFE que conecten directamente con el recorrido del Metro significa más servicios, tranquilidad y mejor calidad de vida para nuestros vecinos, especialmente para trabajadores y estudiantes que regresan tarde a sus hogares".

Estay manifestó que "este es un paso importante hacia un transporte público más eficiente, que también fortalece el traslado después de los trabajos, lo que impacta directamente también en la seguridad de las personas, pero además les permite pasar más tiempo con sus familias".

Sin embargo, el alcaldeS indicó que "aún queda mucho por resolver para tener un buen transporte público en nuestra comuna y provincia, y llamamos al Ministerio de Transportes, a través de la Seremía, a poner en el centro siempre a las personas y a tomar en serio esta demanda sentida por la comunidad".

PURANOTICIA