Alcalde Estay destaca nuevo Preuniversitario Municipal de Villa Alemana: “Es una oportunidad que tienen nuestros jóvenes”

Con la participación de 60 jóvenes seleccionados y sus familias, la Municipalidad de Villa Alemana realizó el lanzamiento oficial del Preuniversitario Municipal, iniciativa que busca entregar herramientas para enfrentar la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural Gabriela Mistral y dio inicio a un programa intensivo de preparación que se extenderá desde el 29 de agosto hasta el 21 de noviembre. Las clases se realizarán los días sábados, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en la Junta de Vecinos La Concepción.

El programa contempla preparación para las pruebas de Matemática, Competencia Lectora, Historia y Ciencias, además de orientación vocacional para los estudiantes participantes.

En entrevista con Puranoticia.cl, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó el sentido de esta política pública y la alianza estratégica que permitió concretarla de manera gratuita. La autoridad valoró especialmente el interés generado entre los jóvenes de la comuna:

“Es una oportunidad que tienen nuestros jóvenes de poder fortalecer sus conocimientos y presentar una prueba PAES que les permite ingresar a la universidad, y eso lo volvimos a retomar ahora el año 2026, lo hicimos una alianza estratégica a través de la oficina de asuntos religiosos, con las iglesias mormonas, que son aquellos que ponen a disposición los profesionales para poder capacitarnos, y la verdad que un éxito, imagínense, tuvimos que hacer una selección y quedaron alrededor de más de 150 jóvenes fuera, dado que no teníamos mayor capacidad’’.

La alta demanda registrada durante el proceso de inscripción superó ampliamente la cantidad de cupos disponibles. Según explicó el jefe comunal, se recibieron 240 postulaciones para solo 60 plazas.

Ante la posibilidad de ampliar la cobertura para los estudiantes que quedaron fuera del programa, Estay señaló que el municipio se encuentra evaluando la creación de una segunda sección, dependiendo de la disponibilidad de los profesionales que participan como voluntarios.

“Son voluntariados, aquí lo que necesitamos es poder vinculares a través de la iglesia que nos está apoyando, (…) pero estamos evaluando la posibilidad de hacer un segundo curso, así que eso yo creo que le va a dar la oportunidad a aquellos que quedaron fuera”.

INICIATIVA CON EXPERIENCIA PREVIA

Durante la actividad, el alcalde también recordó que ya había impulsado una iniciativa similar a comienzos de la década de los 2000, experiencia que, según relató, permitió comprobar el impacto que este tipo de programas puede tener en las trayectorias educativas de los jóvenes.

Estay ejemplificó los resultados de aquella experiencia con el caso de un grupo de estudiantes que participó en el programa y posteriormente logró ingresar a la educación superior:

“Efectivamente de los 105 niños que partieron, 82 dieron la prueba, y ¿sabes cuántos han tocado en la universidad? 67, y una vez levantó una mano una señora y me dijo: ‘’alcalde gracias a usted yo tuve la oportunidad de estudiar en la universidad, y hoy día yo soy profesor’’ y yo le dije, gracias a mí no, es gracias a usted, porque usted tuvo una oportunidad y la tomó”.

El alcalde destacó que el objetivo del programa no se limita exclusivamente a mejorar los resultados en la PAES, sino también a generar oportunidades que puedan incidir en el futuro académico y profesional de los jóvenes.

“Nosotros estamos tratando de ofrecer a nuestros jóvenes ahora, darle una oportunidad para que ellos tengan la posibilidad de poder ser mejores personas, (…) estamos nuevamente retomando esas acciones que efectivamente van directamente a beneficiar a nuestra gente, y eso es lo más importante”.

De esta manera, el Preuniversitario Municipal de Villa Alemana busca convertirse en una herramienta de apoyo para jóvenes de la comuna que se preparan para rendir la PAES, mediante un programa gratuito que combina reforzamiento académico y orientación vocacional.

PURANOTICIA