Alcalde Estay advierte en La Moneda que abrir el Hospital Marga Marga sin obras viales podría provocar un "caos" en Villa Alemana

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, se reunió este viernes en La Moneda con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para abordar las principales condiciones de conectividad, infraestructura y seguridad asociadas a la futura apertura del Hospital Provincial Marga Marga.

Tras la cita, el jefe comunal aseguró que “no descansaré hasta que estén las garantías de su correcto funcionamiento”.

El encuentro dio continuidad a las gestiones que el municipio ha desarrollado durante el año ante distintas autoridades de Gobierno para resolver las externalidades vinculadas a la entrada en funcionamiento del recinto. En esta oportunidad hizo un llamado a la autoridad de Interior para que la apertura se produzca sólo cuando existan garantías adecuadas para que pacientes, trabajadores y vecinos puedan acceder al hospital sin generar nuevas complicaciones para la ciudad, lo que estima ocurrirá no antes de marzo del próximo año.

En ese contexto, solicitó considerar el término del recarpeteo de avenida Marga Marga, proyectado para los primeros meses de 2027, y que el primer acceso al recinto cuente al menos con las obras viales y de semaforización necesarias antes de iniciar su funcionamiento.

“Sin duda, uno de los temas principales que tocamos fue el Hospital Provincial. Hablamos de seguridad, ordenamiento e infraestructura que permitan mejorar la accesibilidad, la conectividad y también la seguridad de Villa Alemana”, señaló Estay, quien valoró la disposición del subsecretario y afirmó que la reunión permitió sensibilizar al Gobierno respecto de las principales inquietudes que mantiene la comuna.

El jefe comunal recalcó, además, que tanto Villa Alemana como la Provincia de Marga Marga necesitan que el hospital entre en funcionamiento, pero sostuvo que ello debe ocurrir con las condiciones necesarias para sus usuarios. En ese sentido, planteó que una apertura no debiera concretarse antes de que existan avances efectivos en las obras previstas para sus accesos, considerando que algunas de ellas tienen término proyectado entre marzo y abril de 2027.

“Conocemos la necesidad que tiene el Servicio de Salud por abrir, pero nosotros como autoridad tenemos que velar por que esa apertura sea segura y que dé todas las garantías posibles. Sabemos que es de mucha importancia para la provincia, es entendible el interés de que se abra pronto y yo también quiero que se abra mañana, pero si no está el semáforo, si no están los accesos, no puedo validar su apertura. Como alcalde para mí es importantísimo que el hospital se pueda utilizar sin problemas lo antes posible y por eso estamos acelerando las obras necesarias para que eso suceda. El hospital necesita contar con el semáforo de El Abanderado y el recarpeteo de la avenida Marga Marga, principal acceso al recinto, de lo contrario se producirá un caos”, manifestó el alcalde.

Otro de los puntos planteados fue la necesidad de acelerar la creación de un cuartel mixto de Carabineros en Peñablanca, iniciativa que aún requiere financiamiento y que permitiría reforzar la presencia policial y preventiva en una comuna con alrededor de 150 mil habitantes, que crece a pasos agigantados en población y desarrollo, pero que aún cuenta con sólo una comisaría.

Estay se mostró conforme con el resultado del encuentro. “Quiero agradecer al subsecretario Pavez por su disposición y por haber escuchado los dolores de la ciudad, creo que ha sido una muy buena reunión, muy productiva. Estoy muy contento porque efectivamente se sensibilizó sobre temas relevantes de Villa Alemana y creo que vamos a construir un camino que va a mejorar, sin ninguna duda, el bienestar y la calidad de vida de nuestra gente. Como alcalde, he tocado muchas puertas y sostenido muchas reuniones para plantear estos temas sobre el hospital con diversas autoridades y lo seguiré haciendo, porque siempre voy a poner el bienestar de la comuna y de nuestros vecinos por delante”, sostuvo.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que la reunión permitió compartir visiones respecto de materias específicas de Villa Alemana, entre ellas salud, seguridad, infraestructura vial y orden, y que varios de estos asuntos deberán ser coordinados con otros ministerios. “El objetivo es poder ayudar desde el Ministerio del Interior a que todos estos temas, que son diferentes, puedan ser encauzados y ayudar a todos los vecinos de Villa Alemana”, afirmó.

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