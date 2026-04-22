Alcalde de Villa Alemana recurre a Contraloría por trabas en apertura del Hospital Marga Marga: "Nadie se preocupó de su entorno"

Continuando con sus gestiones para destrabar todos los problemas que tienen en suspenso la apertura del Hospital Provincial Marga Marga, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, se trasladó hasta Santiago para presentar todos los detalles del proyecto –incluidas sus dificultades– ante la Contraloría General de la República.

En la oportunidad, el jefe comunal –en compañía de representantes de distintas unidades de la Municipalidad de Villa Alemana– se reunió en audiencia con Sandra Estay, jefa de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades.

Tras más una hora de conversación, el alcalde Estay comentó que el objetivo era “poner en la mesa del órgano fiscalizador la situación que afecta al Hospital de la Provincia de Marga Marga, atendiendo a que se hizo un hospital maravilloso, pero nadie se preocupó de su entorno y creo que hay responsabilidades que se deben definir”.

El jefe comunal relató todas las gestiones que se han realizado, tanto desde la administración municipal como las que se han impulsado junto a los alcaldes de las otras tres comunas de la provincia (Quilpué, Limache y Olmué). “Creo que ya está todo lo que un Alcalde pueda hacer por el buen funcionamiento del entorno del Hospital en lo que es conectividad, accesibilidad y seguridad. También planteamos otros temas de inquietud que se deben resolver por parte del órgano fiscalizador”, dijo.

La autoridad villaalemanina se mostró satisfecho por los resultados de la reunión, pues el encuentro le permitió "mostrar aquellas cosas que le duelen a la ciudad” y también regresar con el convencimiento de que “el organismo fiscalizador está tomando nuestras posiciones como propias y eso es lo más importante”.

Por último, Estay anunció que sus acciones para lograr la apertura del Hospital Provincial no se detendrán. Es así como la próxima semana se reunirá con el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, y con todos los seremis que están involucrados en el proyecto, vale decir los de Salud, Transportes y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo, Seguridad Pública, y Obras Públicas, “que son los órganos que deben estar coordinados permanentemente para que este hospital ofrezca las garantías a toda la provincia de MargaMarga para su atención”.

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