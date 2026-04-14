Alcalde de Villa Alemana por amenazas de tiroteos en colegios: “No estoy de acuerdo con que se suspendan las clases”

En medio de la creciente preocupación por amenazas en colegios de Villa Alemana, el alcalde Nelson Estay se refirió en Puranoticia Matinal a la situación que ha afectado a comunidades educativas locales, marcando una postura clara frente a la suspensión de clases como medida preventiva.

“Yo no estoy de acuerdo con suspender las clases”, afirmó el jefe comunal, enfatizando que “aquí hay que extremar las medidas de seguridad dentro de los establecimientos, darle tranquilidad también a las familias y tranquilidad a los niños”.

Durante los últimos días, establecimientos como el Colegio Nacional y el Colegio San Nicolás han sido escenario de alertas que, si bien no han pasado a mayores, han generado inquietud entre apoderados y autoridades. Según explicó el alcalde, estos episodios podrían responder a conductas imitativas o bromas, aunque advirtió que deben tomarse con total seriedad.

“Nosotros tenemos una persona detenida (…) un joven que dio una alerta porque esto no es una jugarreta”, sostuvo, agregando que “cuando se juega con la seguridad de las familias principalmente (…) creo que hay que ser bien riguroso”.

En ese contexto, Estay detalló que el municipio ha reforzado los patrullajes preventivos en horarios de ingreso escolar, con el objetivo de entregar mayor seguridad a la comunidad. “Nosotros estamos haciendo rondas con las patrullas en la mañana, tenemos las ocho patrullas dando vuelta por los colegios”, indicó.

Respecto a la suspensión de clases, insistió en que esta medida podría tener efectos contraproducentes. “Los jóvenes muchas veces (…) somos invencibles, tenemos la posibilidad de hacer bromas”, señaló, apuntando a la necesidad de evitar incentivos negativos.

El alcalde también abordó el rol de las autoridades y la coordinación ante este tipo de hechos, señalando que muchas veces las primeras alertas llegan directamente al municipio. “Nosotros recibimos las denuncias como alcalde (…) y nosotros bajamos la información hacia las autoridades regionales”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado directo a los apoderados a involucrarse activamente en la vida de sus hijos. “Comunicación, que tengan una buena comunicación con sus hijos (…) creo que lo más relevante es eso”, afirmó.

Además, reforzó la importancia del entorno familiar: “Fortalecer la familia a través de la comunicación (…) el cariño, el amor que necesitan los niños”, agregando que “hay muchos niños que necesitan cariño nomás”.

Las autoridades locales continúan monitoreando la situación, mientras se refuerzan las medidas de seguridad y se promueve el trabajo conjunto entre familias, colegios y organismos públicos para enfrentar este fenómeno.

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