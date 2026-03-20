Alcalde de Villa Alemana fija como prioridad el Hospital Provincial de Marga Marga en reunión con el Minsal y el MOP

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, se reunió con el subsecretario del Ministerio de Salud, Julio Montt y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para abordar las principales necesidades de la comuna, destacando la situación del Hospital Provincial de Marga Marga, aún sin funcionamiento, y la planificación de nuevos proyectos.

Junto a los equipos de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), Dirección de Obras y la Corporación Municipal, el jefe comunal planteó al subsecretario las diferentes inquietudes del área de salud de la ciudad.

Señaló que “colocamos sobre la mesa del ministerio la complejidad que ha tenido la instalación del Hospital de Marga Marga, debido al poco respaldo o escucha que tuvimos de parte de la administración central anterior, así que estamos muy esperanzados del Ministerio de Salud, el cual le dará celeridad a este maravilloso proyecto y lo pondrá a disposición de la atención de salud de toda la provincia lo más rápido posible".

Durante la reunión se presentó la necesidad de construir un SAR (Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad) en el Hospital Juana Ross de Peñablanca, con el objetivo de dar cobertura a cerca de 40 mil personas del sector norte de la ciudad, además de las más de 7 mil familias del Cajón del Lebu que también se trasladan hacia Villa Alemana para acceder a atención de salud.

Por otra parte, la reunión con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau -a la que asistió también junto al diputado Luis Pardo- trató sobre la falta de conectividad entre el hospital y el sector sur de Quilpué y Villa Alemana, situación que podría generar un escenario crítico de congestión vehicular. Ante ello, el municipio manifestó su disposición a financiar los costos de diseño del enlace a El Rocío y la caletera.

Durante la conversación, se abordó la necesidad de implementar soluciones estructurales, entre ellas, concretar la próxima instalación del semáforo en la intersección de Temuco con Av. Marga Marga, mejorar la evaluación de nuevas conexiones viales que permitan generar circuitos alternativos, uso de fajas existentes para habilitar accesos adicionales hacia el hospital y reactivación de proyectos antiguos que contribuyan a mejorar el entorno inmediato del hospital provincial.

“Necesitamos con ansias que el hospital abra lo más pronto posible para que dé atención a toda la Provincia de Marga Marga. Prácticamente serán 500 mil personas las atendidas en este maravilloso hospital que está emplazado en la ciudad de Villa Alemana. Así que feliz de que nos hayan escuchado, tenían clarito los errores que se cometieron durante la administración anterior. Por fin hay autoridades serias y que se comprometen a trabajar en conjunto con los municipios”, manifestó el alcalde Estay.

Finalmente, desde el municipio valoraron la buena y pronta recepción por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas, destacando el compromiso de avanzar con urgencia ya que los vecinos de Villa Alemana no pueden seguir esperando, el fortalecer la red de salud en la provincia es prioritario.

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