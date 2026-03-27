Alcalde de Villa Alemana estima que el Hospital Marga Marga abriría recién durante octubre y sólo en áreas de Urgencia y Diálisis

El esperado Hospital Provincial Marga Marga, llamado a convertirse en un eje clave de la salud pública para más de 500 mil personas en la provincia, enfrenta un escenario de expectativas moderadas respecto a su apertura. Aunque desde el Gobierno se anticipa que el proceso está en su fase final, desde el Municipio de Villa Alemana advierten que su funcionamiento no será inmediato ni total.

Durante una reciente visita a Quilpué, la ministra de Salud, May Chomalí, señaló que el recinto está pronto a superar sus últimas observaciones. “En el Hospital de Marga Marga se están resolviendo las observaciones (…) me imagino que queda poco tiempo para ello”, afirmó. Sin embargo, evitó comprometer fechas concretas: “No me gusta dar fechas porque eso genera expectativas en la población”.

La secretaria de Estado explicó además que aún se está levantando información técnica junto a la dirección subrogante del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota (SSVQ), en medio de recientes cambios administrativos tras la salida de Andrea Quiero.

APERTURA GRADUAL Y CON CONDICIONES

Desde el territorio, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, conversó con Puranoticia Matinal y coincidió en que el hospital está cerca de abrir, pero advirtió que existen condiciones externas que actualmente no están resueltas, además de recalcar que técnicamente sólo faltan los permisos sanitarios para su eventual apertura.

“Falta muy poquito para que el hospital pueda abrir sus puertas, pero eso no es suficiente. Un hospital de gran magnitud requiere un desarrollo urbanístico y también de vialidad que permita dar garantías. Pero ahora no dan las garantías”, señaló.

Según explicó, uno de los puntos críticos es la infraestructura vial, especialmente la instalación de un semáforo clave para el acceso de ambulancias. “Hay un semáforo que va a estar en la calle Marga Marga con el ingreso al abanderado, (…) , hay que buscar el financiamiento y la ejecución de la obra de ese semáforo es alrededor de 180 días”, indicó.

Esto sitúa un posible inicio de operaciones entre septiembre y octubre, aunque no a plena capacidad. “Yo creo que debería estar cuando esté el semáforo”, agregó.

Además, recalcó que la apertura será progresiva: “Si va a abrir, va a tener que ser por parte, porque recién los ministerios están conversando”.

PRIMEROS SERVICIOS

El jefe comunal proyecta que las primeras áreas en entrar en funcionamiento serían Urgencia y Diálisis, mientras el resto de los servicios se habilitaría progresivamente.

“Necesitamos que ojalá el Hospital Marga Marga parta mañana, pero creo que no va a poder partir a plenitud, va a partir por etapas que permitan ir dando de a poco garantías de operatividad final”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que las obras complementarias tomarán tiempo: “Nosotros perdimos prácticamente cinco años”.

Y agregó respecto a los plazos de las soluciones estructurales: “Estamos hablando de dos años. Por lo menos, o sea, yo tengo tres años. Siendo realistas, si partimos ahora, en tres años ya estamos listos” con todos los proyectos que se tienen contemplados en materia de accesibilidad y conectividad.

DÉFICIT HISTÓRICO

El Municipio impulsa actualmente ocho iniciativas para mejorar el acceso al hospital, incluyendo ampliaciones viales, nuevas conexiones y servicios complementarios. Estas propuestas han sido bien recibidas por autoridades sectoriales, aunque su ejecución tomará tiempo.

En esa línea, el alcalde Estay fue crítico con la falta de planificación: “Ni siquiera conversaba con los ministerios, pero nunca conversó con transporte, nunca conversó con obras, nunca conversó con vivienda, nunca conversó con seguridad pública o con el interior para poder dar las garantías”.

Así, mientras el Hospital Marga Marga se acerca a su apertura, el contraste entre el optimismo del Gobierno y la cautela del Municipio refleja un desafío mayor: no basta con terminar la infraestructura sanitaria, sino que se requiere un entorno urbano que permita su correcto funcionamiento.

En ese contexto, la puesta en marcha del recinto no será un hito inmediato, sino un proceso gradual que dependerá tanto de la resolución técnica interna como del avance en obras clave de conectividad.

PURANOTICIA