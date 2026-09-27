Alcalde de Villa Alemana destaca en encuesta Piensa: es el edil que más sube su evaluación positiva

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, registró la mayor mejora en evaluación positiva entre los jefes comunales medidos por Fundación P!ensa en la Región de Valparaíso y entre todas las autoridades evaluadas en el último año. De acuerdo con la Encuesta de Opinión Política 2026, pasó de 19,6% de evaluación positiva en 2025 a 35,4% en 2026, un incremento de 15,8 puntos porcentuales. Su evaluación negativa, en tanto, descendió desde 40,8% a 24,6% (16,2 puntos), una reducción importante después del primer año de ejercicio.

A su vez, Villa Alemana es número uno en la Región de Valparaíso en cuanto a Regulación al Comercio Ambulante, y es la segunda a nivel regional en Combate contra la Delincuencia.

“Me sorprende y me emociona profundamente este resultado, pues significa que somos la autoridad que más creció su evaluación entre 2025 y 2026 dentro de todas las autoridades regionales medidas por P!ensa. Esto es un salto tremendo en aprobación para un alcalde que está en su primer periodo. Lo recibo con mucha alegría, pero sobre todo con humildad y responsabilidad”, señaló Estay.

El resultado neto —la diferencia entre evaluación positiva y negativa— también muestra un cambio relevante: pasa de -21,2 puntos en 2025 a +10,8 puntos en 2026, lo que representa una mejora de 32 puntos porcentuales, la mayor entre los alcaldes medidos. En términos simples, el alcalde Estay pasa de tener una evaluación negativa bastante superior a la positiva en su primer año de ejercicio a dar vuelta esa relación en el segundo, con más evaluación favorable que desfavorable.

El jefe comunal aseguró que este resultado coincide con una cercanía que ha percibido durante los últimos meses en sus recorridos por Villa Alemana. “Hace tiempo venía sintiendo un cariño creciente en la calle. La gente se acerca cada vez más a conversar, a contarme sus problemas o simplemente a saludar; incluso muchos jóvenes me piden una foto o terminamos jugando un poco a la pelota. Son cosas sencillas, pero que uno valora mucho”.

“Soy villalemanino puro y duro. Sé lo que significa trabajar, esforzarse y ganarse cada oportunidad. Trato siempre de hablar claro, cumplir la palabra y escuchar a los vecinos. Si una persona me detiene para contarme un problema, no puedo decirles que no tengo tiempo porque si estoy acá es para servirles a ellos como su alcalde”, agregó.

Por otra parte, su nivel de conocimiento también tuvo una leve variación, pasando de 68,5% en 2025 a 69,0% en 2026.

PRIMEROS EN LA REGIÓN EN REGULACIÓN AL COMERCIO AMBULANTE

Respecto del desempeño municipal, Estay destacó que Villa Alemana se ubica sobre el promedio regional en 8 de los 11 aspectos evaluados, y relevó especialmente los resultados obtenidos en Regulación al Comercio Ambulante, ítem en el que se alcanzó el primer lugar regional, y Combate contra la Delincuencia, aspecto en el que se ubica segundo a nivel en la zona.

En específico, la Regulación del Comercio Ambulante sube de 34,3% a 45,8%, un aumento estadísticamente significativo y el mayor índice a nivel regional; el Combate contra la Delincuencia pasa de 11,1% a 19,1%, segundos a nivel regional; la Asignación Transparente de Subsidios aumenta de 15,4% a 22,8%; y la Evaluación de las Áreas Verdes crece de 24,8% a 31,1%. Todas estas materias han formado parte de las prioridades de su administración.

“Cuando el trabajo se hace bien, la gente lo nota y los resultados llegan solos. Estas cifras son una muestra del resultado que tiene el municipio en su ciudad. Si algo es importante para Villa Alemana, para mí también lo es y lo voy a defender con fuerza, y al parecer eso también lo han notado los vecinos”, sostuvo.

Finalmente, el alcalde afirmó que recibe este informe como un incentivo para continuar con el trabajo municipal. “Este resultado me alegra, pero sobre todo me exige. En el último año en la Municipalidad, gracias al trabajo siempre coordinado y exigente de nuestros funcionarios municipales, nuestros dirigentes vecinales, nuestro comercio y todos nuestros vecinos y vecinas de Villa Alemana y Peñablanca, hemos logrado recuperar la confianza de los vecinos. Pero todavía hay mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer por nuestra gente de Villa Alemana, que está apoyando con orgullo las decisiones que mejoran su calidad de vida. Les agradezco por esta valoración positiva de esta gestión y este alcalde, y seguiremos todos los días trabajando, escuchando y cumpliendo la palabra”.

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