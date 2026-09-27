Diputado Andrés Celis vuelve a posicionarse como el segundo diputado más reconocido por la ciudadanía de la Región de Valparaíso

El diputado Andrés Celis volvió a ubicarse entre los parlamentarios con mayor nivel de conocimiento ciudadano en la Región de Valparaíso. Un 44,3% de los encuestados declara conocerlo o haber oído hablar de él, resultado que lo sitúa en el segundo lugar entre los 10 diputados considerados por la medición, misma posición que alcanzó en 2025.

La encuesta de P!ensa considera también el nivel de conocimiento y evaluación de distintas autoridades políticas de la región. En el caso de Celis, a su posición en conocimiento ciudadano se suma una mejora en su evaluación, en su noveno año de trayectoria parlamentaria, su buena evaluación aumentó de 14,6% en 2025 a 17,2% en 2026, lo que representa un alza de 2,6 puntos porcentuales.

Durante su trayectoria parlamentaria, Celis ha concentrado parte importante de su labor en la fiscalización y el seguimiento de materias vinculadas directamente con la Región de Valparaíso, especialmente en áreas como salud, seguridad y reconstrucción. Su trabajo ha combinado la presentación de oficios y distintas acciones fiscalizadoras con un despliegue permanente en terreno, abordando problemáticas locales y realizando seguimiento a las respuestas y soluciones comprometidas.

“Recibo estos resultados con mucha gratitud, porque detrás hay años de trabajo junto a vecinos, dirigentes y organizaciones de distintas comunas de nuestra región. Que ese trabajo sea reconocido es muy significativo y, al mismo tiempo, nos exige seguir respondiendo con hechos a la confianza que las personas depositan en nosotros”, señaló el diputado Andrés Celis.

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