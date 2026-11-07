Alcalde de Santo Domingo pide revisar seguridad en Ruta de la Fruta tras accidente múltiple que dejó 12 fallecidos

La necesidad de reforzar las medidas de seguridad en la Ruta de la Fruta volvió a instalarse en la discusión luego del grave accidente de tránsito registrado durante la mañana de este sábado en la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. El siniestro, que dejó al menos 12 personas fallecidas y 15 heridas, motivó un llamado del alcalde Fernando Rodríguez al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a las empresas concesionarias para revisar las condiciones de circulación de la carretera.

La autoridad comunal planteó que las obras de mejoramiento del trazado, aunque han permitido facilitar el desplazamiento de vehículos, también podrían estar generando condiciones para que algunos conductores circulen a velocidades más elevadas.

En ese contexto, advirtió que las intervenciones en la infraestructura vial deben considerar medidas preventivas que permitan reducir el riesgo de accidentes de alta energía.

Según explicó Rodríguez, las obras que actualmente se ejecutan en la Ruta de la Fruta todavía no se encuentran finalizadas, por lo que considera necesario evaluar las condiciones de seguridad antes de que concluyan los trabajos.

El alcalde sostuvo que el mejoramiento de la carretera ha permitido contar con una vía más expedita, “lo que lleva también a que vehículos transiten con mayor velocidad y se produzcan estos impactos de mucha fuerza con los resultados que estamos viendo”.

A partir de esta situación, solicitó que tanto las empresas responsables de la concesión como las autoridades del MOP revisen las medidas existentes y estudien eventuales modificaciones.

“Hoy día yo creo hay que darle otra vuelta de parte de las concesionarias, de parte del Ministerio de Obras Públicas para evitar estos accidentes de alto impacto”, planteó.

PREOCUPACIÓN POR VELOCIDAD Y TRÁNSITO DE CAMIONES

Otro de los aspectos mencionados por el jefe comunal fue la circulación de vehículos de carga, particularmente de camiones vinculados a las obras que se desarrollan en la carretera.

Rodríguez sostuvo que el mejoramiento de las condiciones de desplazamiento debe ir acompañado de medidas que consideren las velocidades que pueden alcanzar los vehículos en determinados tramos.

“Porque a mejores condiciones más velocidad y pueden ocurrir este tipo de tragedias como las que estamos viendo”, agregó.

El alcalde enfatizó que el accidente representa una tragedia que trasciende los límites de Santo Domingo, debido a su impacto en las comunidades de Navidad, Rapel y San Antonio.

COLISIÓN DEJÓ AL MENOS 12 FALLECIDOS

El llamado de la autoridad se produjo después de una colisión de alta energía ocurrida cerca de las 09:00 horas de este sábado, a la altura del kilómetro 119,8 de la Ruta de la Fruta, en el sector de Lilén.

El accidente involucró a un bus de transporte público, un camión y un automóvil particular, dejando un balance preliminar de al menos 12 personas fallecidas y otras 15 heridas.

Debido a la gravedad del siniestro, Carabineros dispuso la concurrencia de personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), encargado de desarrollar las pericias necesarias para determinar cómo ocurrió la colisión.

Las diligencias deberán establecer las circunstancias y eventuales factores que contribuyeron al accidente, sin que hasta ahora se haya informado oficialmente una causa.

Mientras avanza la investigación, el alcalde de Santo Domingo insistió en la necesidad de revisar las condiciones de seguridad de la Ruta de la Fruta y evaluar acciones preventivas que permitan disminuir el riesgo de nuevos accidentes de estas características.

PURANOTICIA