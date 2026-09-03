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Alcalde de Quillota, Luis Mella, ingresó a cirugía tras presentar problemas de salud durante las últimas semanas

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Su hijo, el diputado Cristian Mella, pidió oraciones para que el procedimiento tenga un buen resultado. Desde el Concejo Municipal se sumaron a los buenos deseos para el Alcalde.

Alcalde de Quillota, Luis Mella, ingresó a cirugía tras presentar problemas de salud durante las últimas semanas
Jueves 3 de septiembre de 2026 15:30
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