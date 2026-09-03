Alcalde de Quillota, Luis Mella, ingresó a cirugía tras presentar problemas de salud durante las últimas semanas

El alcalde de Quillota, Luis Mella, ingresó este jueves a un procedimiento quirúrgico luego de presentar un problema de salud que se ha extendido durante las últimas semanas, según informó públicamente su hijo, el diputado Cristian Mella.

A través de sus redes sociales, el parlamentario de la Democracia Cristiana (DC) por el Distrito 6 comunicó la situación y solicitó oraciones por su padre, sin entregar mayores antecedentes respecto de la afección que lo mantiene en esta situación.

"Dado un problema de salud que lleva algunas semanas, hoy 12:00 hrs entra a cirugía a mi padre. Oración siempre con él", publicó Cristian Mella en redes sociales.

Hasta el momento, no se han entregado detalles respecto del diagnóstico del alcalde ni de las características de la intervención a la que fue sometido.

Puranoticia.cl consultó al concejal Mauricio Ávila respecto de la situación del jefe comunal, señalando desconocer mayores antecedentes sobre el problema de salud que afecta a Mella, aunque reconoció que el tema se ha comentado los últimos días.

"Algo sabía porque se ha estado comentando durante estos días dentro de la Municipalidad", señaló Ávila en conversación con este medio.

De todas maneras, el edil manifestó sus buenos deseos para el jefe comunal manifestando "que le vaya bien porque en el tema de la salud hay que estar todos ahí con las mejores vibras en función de que él tenga un buen resultado".

Cabe hacer presente que la situación se conoce apenas un día después de que Luis Mella participara públicamente en una actividad junto al gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, desarrollada este miércoles 2 en Quillota.

En dicha instancia, el Gobierno Regional de Valparaíso entregó recursos para fortalecer la gestión de residuos de la comuna, permitiendo la adquisición de un camión ampliroll, tres bateas, ocho puntos limpios móviles y un camión 3/4.

Además, se informó de una inversión superior a los $1.028 millones destinada a la renovación de aceras, calzadas y soleras de las calles Manuel Rodríguez y O’Higgins.

Durante la actividad, el Alcalde de Quillota destacó sobre las iniciativas inauguradas que "este es un gran proyecto que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con algo que la gente siempre nos pide, cómo cuidamos el medio ambiente, cómo incentivamos el reciclaje, cómo podemos ir separando en el origen".

Por ahora, se espera conocer la evolución de Mella tras la intervención quirúrgica, mientras su familia ha solicitado acompañamiento y oraciones en este proceso.

PURANOTICIA