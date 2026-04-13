Alcalde de Puchuncaví presiona por planta de jibia en La Greda: “Que se haga en Quintero”

Una nueva arista suma la polémica instalación de una planta procesadora de jibia en la localidad de La Greda, en la comuna de Puchuncaví, proyecto que genera rechazo entre vecinos y organizaciones sociales por emplazarse en una zona saturada ambientalmente.

Esta vez fue el propio alcalde, Marcos Morales, quien abordó el conflicto en Puranoticia Matinal, enfatizando el delicado contexto territorial y las limitaciones del municipio en la tramitación de la iniciativa. “Hay que dejar muy presente que estos son procesos que tienen relación con un proyecto que presenta una federación de pescadores de la bahía (…) y nosotros somos el último eslabón en el proceso”, explicó.

El proyecto —impulsado por la sociedad vinculada al exgobernador y lobista Gonzalo Le Dantec— contempla la instalación de una planta multipropósito en un terreno cercano a La Greda y Campiche, territorios marcados por décadas de contaminación industrial en la bahía de Quintero. La iniciativa ha sido especialmente cuestionada por no haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pese a su localización en una zona históricamente afectada.

En ese escenario, el alcalde confirmó que el municipio decidió actuar tras la presión de la comunidad. “Lo que hicimos es oficiar a las nuevas autoridades para pedir una reevaluación respecto a los antecedentes (…) con una oposición categórica por parte de los dirigentes sociales”, sostuvo.

Morales detalló que la solicitud fue enviada a distintos organismos que previamente visaron el proyecto, entre ellos el Servicio de Evaluación Ambiental, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas. “Estamos en un proceso de evaluación y de pedir una reevaluación también a los organismos que otorgaron certificados de disponibilidad”, precisó.

ZONA SENSIBLE

La controversia no puede entenderse sin el contexto de La Greda, una de las zonas emblemáticas del conflicto socioambiental en Chile, donde incluso una escuela debió cerrar tras episodios de contaminación.

El alcalde recalcó que ese historial explica la reacción ciudadana. “Tenemos seis décadas de una comunidad que no lo ha pasado bien en términos medioambientales (…) y llega una planta de esta característica y pone en alerta a la comunidad”, afirmó.

Si bien el proyecto plantea operar sin procesos de cocción —lo que, según sus impulsores, reduciría emisiones—, las dudas persisten entre los vecinos. “Existe la aprensión de los vapores, de los olores, de los riles”, añadió la autoridad comunal, recogiendo las principales preocupaciones locales.

En paralelo, Morales también apuntó a una tensión de fondo: el tipo de desarrollo que la comuna busca impulsar tras años de impacto industrial. “La comunidad hoy día quiere proyectos que mejoren la calidad de vida (…) no seguir acumulando cargas”, indicó.

EL SENTIR DE LA COMUNIDAD

Consultado directamente sobre su postura, el alcalde fue enfático en alinearse con el sentir ciudadano, dejando una de las frases más categóricas del conflicto.

“Uno se debe a la comunidad. La comunidad me ha dicho: ‘que los pescadores hagan su planta, pero ¿por qué no la hacen en Quintero?’”, afirmó.

Y remató sin matices: “Que se haga en Quintero”.

Así, la discusión por la planta de jibia no solo tensiona nuevamente a Puchuncaví, sino que reabre el debate sobre los límites del desarrollo industrial en territorios ya saturados, donde la desconfianza hacia nuevos proyectos sigue más vigente que nunca.

PURANOTICIA