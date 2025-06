Alcalde de Puchuncaví niega documento clave a concejales que pedían explicación por colisión en auto municipal: será llevado a Contraloría

Una tensa sesión de Concejo Municipal se llevó a cabo en Puchuncaví, instancia donde los ediles le pidieron explicaciones al alcalde Marcos Morales (Ind.-RN) tras el serio accidente de tránsito que protagonizó durante el fin de semana en la vecina comuna de Quintero y a bordo de un vehículo de propiedad de la Municipalidad.

Según la información que el propio jefe comunal proporcionó a través de un comunicado, durante un "recorrido por la comuna" (estaba en Quintero) sufrió una colisión por alcance, donde "me encontré con una fila de autos detenidos". También dijo que "cerca de este sector, kilómetros más adelante, existía otro accidente que involucraba a un animal herido en la vía" (dicho siniestro fue minutos después).

Bajo este contexto, el hijo del matrimonio que fue chocado por Morales denunció a través de redes sociales que "el Alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, borracho acaba de chocar a mi mamá y padrastro... Qué ejemplo de "servidor" público". En ese sentido, Carabineros informó que el siniestro vial en Quintero no dejó personas lesionadas, que el hecho fue resuelto de acuerdo a lo que estipula la ley y que éste se mantenía en condiciones normales al momento de la llegada de la policía.

La polémica comenzó a instalarse luego que la concejala Rosa Berríos (RN) recordara en plena sesión del órgano comunal las palabras esgrimidas por el hijo del matrimonio afectado por el choque protagonizado por Marcos Morales: "Alcalde, esto no lo digo yo, lo dice el dueño del otro auto que fue alcanzado", sostuvo la edil de Puchuncaví.

Luego, la tensión escaló aún más cuando los concejales le exigieron al Alcalde que exhibiera el Decreto Alcaldicio en el que solicitaba la utilización de un automóvil municipal fuera del horario laboral y en calles de una comuna distinta; esto, debido a que la máxima autoridad de Puchuncaví lisa y llanamente se negó a entregar e documento, argumentando que el tema se encuentra en investigación sumaria.

"Hay un vehiculo fiscal, por tanto son recursos públicos y uno habla del correcto uso de los recursos públicos. En realidad, más que el hecho que pasó, que afortunadamente no le pasó nada, el tema es colocar a disposición los documentos que se están solicitando", sostuvo a Puranoticia.cl la concejala Andrea Lodi, del Partido Republicano.

De igual forma, planteó que el decreto "no existe en la plataforma, por tanto estamos incurriendo en todo un tema... si la información tiene que estar disponible para toda la ciudadanía, no es información que no debiera estar. Se debe contar con todo lo que corresponda... si éste es un Municipio, no una casa particular".

Luego, el concejal Benjamín Angulo, de las filas del Frente Amplio, comentó a Puranoticia.cl que "el Alcalde no hizo entrega del documento que pedimos, no se tomó la moción de acuerdo y no se nos hizo votar. Queríamos la presentación del decreto que autoriza la salida del vehículo municipal un fin de semana porque hay prohibición de salida de vehículos fiscales sábados y domingo, porque tiene que estar con autorizacion y por decreto, y ese decreto no lo quiso entregar, diciendo que había un sumario".

Junto a expresar que "por transparencia lo solicitamos acá, pero no lo entregó", el edil de oposición al Alcalde de Puchuncaví sostuvo que "creo que hay una falta de probidad y transparencia, donde el Alcalde ya ha sido sancionado dos veces, entonces hay un punto importante que tocar, creo que no fue satisfactorio todo esto para la comunidad".

Debido a lo mismo, Angulo adelantó que recurrirá a la Contraloría Regional de Valparaíso para entregar todos los antecedentes correspondientes, a modo de denuncia y, de esta manera, sea este órgano fiscalizador el que se pueda hacer cargo de investigar lo ocurrido durante el fin de semana pasado. Además, inidicó que junto a otros concejales van a oficiar a Carabineros para conocer el parte cursado por el choque; esto, con el objetivo que el documento también sea conocido por Contraloría.

Ante las versiones contrarias respecto a un supuesto acuerdo con Carabineros para dar por superado el accidente de tránsito, el concejal Angulo precisó que "hay que entender que el vehículo es fiscal y el Alcalde es la representación del Municipio, por tanto no se pueden llegar a acuerdos por un choque entre un auto fiscal y uno privado, ahí los acuerdos tienen que pasar por el Concejo, porque nosotros somos los que aprovamos los advenimientos. El Alcalde dice que no llegó a acuerdo, pero el documento de Carabineros dice que sí y que por eso se terminó el procedimiento".

Esta es otra de las solicitudes que se le expresaron a la policía uniformada en el oficio elaborado por los ediles de Puchuncaví, quienes buscan conocer los argumentos detrás del término del procedimiento policial, porque "si hoy se nos dice que no se llegó a acuerdo, ¿de qué estamos hablando? Aquí, si es que hubo o no acuerdo, tendrá que responderlo también Carabineros de Chile, ya que el procedimiento debió haber seguido y debió haberse judicializado", según expresó el edil del FA.

El concejal Agustín Valencia, militante de la Democracia Cristiana (DC), comentó a Puranoticia.cl que "se le pidieron (al Alcalde) documentos que uno anda trayendo en el auto, y sólo hay que sacarlos. Pero no se logró hacer y el Alcalde no estuvo disponible para poder exhibirlos. Eran dos cosas: el decreto donde se autoriza que el auto esté circulando con quien sea, sea él o quien estime conveniente, en días y horarios que no están facultados. Puede hacerlo él, pero mediante el respaldo de un instrumento, que se llama decreto; por otro lado, la póliza de seguro, algo muy básico, que resguarda el bien municipal. Nosotros estamos velando por los recursos municipales y que sean transparentes. Tenemos esas facultades como fiscalizadores y esto quedó a media, no se pudo lograr la transparencia que queríamos en esta sesión".

Por último, expuso que el propio alcalde Marcos Morales "tendrá que preguntarle a su almohada si su procedimiento se ajusta al rol de una autoridad comunal. Él tiene que hacerse respetar y con actitudes como estas se falla en el respeto y en la confianza, ya que para que esto funcione tiene que haber confianza en quien dirige la comuna y respeto de él hacia un cuerpo colegiado. Nosotros, que tenemos plenas facultades según la ley orgánica, hacemos uso de esos derechos y él tiene que ser una persona muy ubicada, demostrar que tiene el nivel que requiere una autoridad comunal y hoy dejan mucho que desear las actitudes que él toma en relación a esto".

Cabe hacer presente un último hecho que sólo viene a refrendar la gran polémica suscitada en Puchuncaví: y es que el sumario que entregará las respuestas acerca de lo ocurrido el fin de semana en Quintero está siendo liderado por la fiscal que, además, es la asesora jurídica del Municipio de Puchuncaví, es decir, subordinada del Alcalde. Este es otro de los motivos por los que se acudirá a Contraloría, para que justamente sea esta entidad fiscalizadora la que lleve a cabo la investigación.

